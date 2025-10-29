中職／「龍之子」徐若熙將提海外FA 美、日職密切關注中

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍隊投手徐若熙。 圖／味全龍隊提供
隨著球季結束，中華職棒自由球員（FA）市場即將開市，除本土FA資格名單即將公告外，海外FA同樣令人期待，味全龍王牌投手徐若熙本季完成累積三個球季年資，已取得FA旅外資格，徐若熙先前已表態渴望旅外，後續動向成熱門話題。

有「龍之子」稱號的徐若熙，多年來皆為外國球探鎖定對象，中職生涯共60場先發拿下16勝，自責分率2.42的成績，在305局中投出349次奪三振，曾在2023年台灣大賽奪下系列賽MVP，今年則先發19場，成績5勝7敗，主投114局、飆出120K皆為生涯新高，防禦率2.05同樣出色。

本季徐若熙先發出賽時，總有許多美、日球探親臨現場。美職部分以道奇、費城人較為積極，日職方面則包括軟銀、歐力士與火腿等球團。專家普遍認為日職在諸多條件上，相較美職更具網羅優勢。徐若熙的身價傳聞水漲船高，據了解他的合約價碼，有望超越王柏融於2018年加盟火腿時，所簽下的總額約400萬美元合約。

中職 味全龍 徐若熙 棒球

