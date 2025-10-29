中職／兄弟10數據皆輸猿 衛冕失利「不冤」

中華職棒總冠軍賽前天畫下句點，樂天桃猿隊以四勝一敗稱霸，奪下隊史第八冠，中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年勝率第一爭霸遭遇全面挫敗，不僅「亞軍」作收讓球迷意外，只打五場更是始料未及。黃衫軍二○二一到二四年奪下三冠的霸氣未見，「十大數據」全面皆輸，輸掉總冠軍一點都不冤。

兄弟坐擁完整戰力、豪華後勤、先進運科協助，身為今年最被看好的球隊，卻在總冠軍賽端出明顯居於弱勢的投打戰力，由中職聯盟紀錄組整理列表的十項投打數據，全數都由猿隊占優勢。

猿隊團隊投手防禦率一點一五優於兄弟的三點一三，若單看牛棚更有顯著差異，以陳冠宇、朱承洋為首的猿隊「鐵牛棚」，系列賽防禦率○點五二，壓倒兄弟後防的防禦率三點九三，直接影響前天第五戰戰果。

打擊部門同樣是猿隊領先，其中最受檢討為兄弟得點圈打擊率竟不到一成，讓攻勢頻頻卡彈，猿隊屢屢化險為夷，成為勝敗分水嶺。

兄弟隊史十冠，與統一獅隊並列中職最多冠球隊，今年備受看好衛冕獨居榜首，結局是多了一座亞軍入袋。加上今年在內，兄弟十七次參與總冠軍賽八度稱霸（另兩冠未打總冠軍賽），九次爭冠失利成為總冠軍賽敗北次數最多的球隊。