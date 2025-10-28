快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟10大數據全面皆輸 僅掙扎5場輸掉總冠軍不冤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一之姿揮師總冠軍賽，卻遭遇全面挫敗，衛冕失利。圖中央社提供
中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一之姿揮師總冠軍賽，卻遭遇全面挫敗，衛冕失利。圖中央社提供

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一之姿揮軍總冠軍賽，遭遇全面挫敗，僅掙扎5場就不敵樂天桃猿隊，2021到24年之間4年3冠的霸氣未見，10大數據全面皆輸，輸掉總冠軍一點都不冤。

兄弟打線沉寂前4場，合計只拿下4分，帶著1勝3敗回到洲際棒球場作戰，把握對手守備打回「猿形」開啟的機會，兄弟在猿隊守備發生失誤的3個半局皆有分數進漲，黃衫軍打出系列賽首見的火力，一度握有7：3領先，眼看戰線就要延長，卻在8局遭到追平，進而在延長11局不敵林泓育的致勝兩分砲，隊史第9度在總冠軍賽爭冠失利。

兄弟完整戰力、豪華後勤、先進運科協助，身為今年最被看好球隊，卻在總冠軍賽上演一面倒戰況，著實令人意外。聯盟紀錄組在總冠軍賽期間針對每場賽前、賽後都有相關數據提供，系列賽10大數據，一揭兄弟敗因，投、打全面皆輸。

猿隊團隊投手防禦率1.15優於兄弟的3.13，若單看牛棚更有顯著差異，以陳冠宇、朱承洋為首的猿隊「鐵牛棚」，系列賽防禦率0.52，壓倒兄弟後援的防禦率3.93，直接影響第5戰戰果；打擊部門同樣是猿隊占優，其中兄弟得點圈打擊率0.097，讓球隊攻勢頻頻卡彈，猿隊屢屢化險為夷，成為勝敗分水嶺。

🏆 總冠軍賽兩隊10大數據

項目樂天桃猿中信兄弟
團隊防禦率1.153.13
先發投手防禦率1.522.60
後援投手防禦率0.523.93
團隊打擊率0.2720.208
團隊右打打擊率0.2980.183
團隊左打打擊率0.2440.240
團隊得點圈打擊率0.1850.097
團隊兩出局後打擊率0.2410.182
團隊前6局打擊率0.2700.211
團隊7局以後打擊率0.2770.203

樂天桃猿 中信兄弟 牛棚

延伸閱讀

無塵水泥攪拌機護職安 北科大團隊獲紅點設計獎

中職／猿隊登錄3洋投僅用2人稱霸 前一例為2011統一獅

中職／威能帝獲選台灣大賽MVP 直呼「人生最棒賽季」

中職／曾懷疑樂天選自己有沒有幫助 陳冠宇奪冠悸動如12強賽

相關新聞

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲...

中職／猿隊登錄3洋投僅用2人稱霸 前一例為2011統一獅

樂天桃猿隊5戰稱霸總冠軍賽，因雨勢帶來的影響，全程僅使用2位洋投威能帝、魔神樂，過去兩洋投稱霸的案例，前一次為2022年...

中職／都是我的責任！平野惠一自責沒奪冠 讚象迷世界第一

中信兄弟隊以年度第一之姿挺進總冠軍賽，卻是1勝4敗輸給樂天桃猿隊收場，總教練平野惠一一肩扛起所有責任，也要感謝兄弟球迷不...

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願...

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次...

中職／兄弟10大數據全面皆輸 僅掙扎5場輸掉總冠軍不冤

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一之姿揮軍總冠軍賽，遭遇全面挫敗，僅掙扎5場就不敵樂天桃猿隊，2021到24年之間4年3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。