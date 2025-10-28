中職／兄弟10大數據全面皆輸 僅掙扎5場輸掉總冠軍不冤

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一之姿揮軍總冠軍賽，遭遇全面挫敗，僅掙扎5場就不敵樂天桃猿隊，2021到24年之間4年3冠的霸氣未見，10大數據全面皆輸，輸掉總冠軍一點都不冤。

兄弟打線沉寂前4場，合計只拿下4分，帶著1勝3敗回到洲際棒球場作戰，把握對手守備打回「猿形」開啟的機會，兄弟在猿隊守備發生失誤的3個半局皆有分數進漲，黃衫軍打出系列賽首見的火力，一度握有7：3領先，眼看戰線就要延長，卻在8局遭到追平，進而在延長11局不敵林泓育的致勝兩分砲，隊史第9度在總冠軍賽爭冠失利。

兄弟完整戰力、豪華後勤、先進運科協助，身為今年最被看好球隊，卻在總冠軍賽上演一面倒戰況，著實令人意外。聯盟紀錄組在總冠軍賽期間針對每場賽前、賽後都有相關數據提供，系列賽10大數據，一揭兄弟敗因，投、打全面皆輸。

猿隊團隊投手防禦率1.15優於兄弟的3.13，若單看牛棚更有顯著差異，以陳冠宇、朱承洋為首的猿隊「鐵牛棚」，系列賽防禦率0.52，壓倒兄弟後援的防禦率3.93，直接影響第5戰戰果；打擊部門同樣是猿隊占優，其中兄弟得點圈打擊率0.097，讓球隊攻勢頻頻卡彈，猿隊屢屢化險為夷，成為勝敗分水嶺。

🏆 總冠軍賽兩隊10大數據