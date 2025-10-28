中職／衛冕軍兄弟二連霸夢碎 打擊低迷、調度不佳成敗因

快訊

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
打擊狀態差、調度不合適，讓中信疲軟打線斷送二連霸美夢。圖取自CPBL官方臉書
中職台灣大賽落幕，中信兄弟因為打擊狀態與調度、二連霸夢碎！衛冕軍中信與樂天在27日晚間進行台灣大賽G5，最終樂天靠著2發全壘打帶領下勝出，總比分4勝1敗捧冠。

中信前4戰總得4分的低迷打擊埋下敗因，其中與選手調度也有關，團隊整體攻擊指數最高的3名打者、獲得打席數是前3少，火力不俗的王政順與高薪轉戰的陳俊秀竟機會寥寥。

中職台灣大賽27日在衛冕軍中信主場進行G5，背水一戰的中信因應樂天推出左投的魔神樂，排出一條右打成群的先發打序，強打老將陳俊秀也終於首度先發出賽，他不負眾望以選球眼不斷上壘貢獻，團隊雖然得分比前4戰順利，但牛棚也壓不住樂天的長打，最終中信在延長賽7：9敗給樂天，在主場看著桃猿拋下樂天接手後的首冠、也是少見的連續以下剋上奪冠。

中信兄弟在季賽展現優於聯盟的投打戰力，全年戰績寫下70勝佳績，遙遙領先最終的冠軍樂天多達7.5場勝差，但短期賽的爭勝調度與選手近況都天差地遠，樂天在進攻端全力以赴，年輕的宋嘉翔、何品室融都有表現機會，主力打者林立、陳晨威、林泓育都在前段棒次屢有佳作，反觀中信打線出現嚴重的失衡。

對比樂天可怕的開路先鋒林立、陳晨威，中信前兩棒給對方先發投手的威脅很低，特別是第二棒，這5戰由江坤宇與岳政華這2位整體攻擊指數（OPS）不到平均的弱棒輪流打，前2戰的開路先鋒黃韋盛僅繳出1支短程安打，導致中信在落敗的4戰都是先落後。

  野手選任的調度也失常，整個台灣大賽中，中信團隊OPS最高的3名打者恰好獲得最少的打席：包含唯一一勝的功臣王政順、老將陳俊秀、一度迷航的曾頌恩，而其餘打者僅詹子賢OPS超過平均，捕手高宇杰甚至5戰上壘、安打全掛零，這也代表中信把大量機會都給到近況差的打者，得分能力差也就不讓人意外了。

樂天 台灣大賽 陳俊秀

