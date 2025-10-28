中職／猿隊登錄3洋投僅用2人稱霸 前一例為2011統一獅

樂天桃猿隊5戰稱霸總冠軍賽，因雨勢帶來的影響，全程僅使用2位洋投威能帝、魔神樂，過去兩洋投稱霸的案例，前一次為2022年中信兄弟隊，當時敗方就是猿隊。

猿隊系列賽前兩戰依序推出魔神樂、威能帝，第3戰交付本土投手黃子鵬，原訂第4戰要派出第3號洋投凱樂，但因雨比賽延後4天，選手獲得充足休息天數，威能帝扛第4戰、魔神樂負責第5戰，最終猿隊在「威魔」先發的4場比賽都收下最終勝利，凱樂全程未上，猿隊僅用兩位洋投稱霸。

僅用兩位洋投稱霸，前一例為2022年兄弟，3洋將配置2投及捕手福來喜，當時前兩場推出德保拉、泰樂，第3、4戰由鄭凱文、吳哲源負責，系列賽直落四清盤猿隊。

再往前追溯則是2012年Lamigo桃猿隊，迪薩猛因傷提前返美治療，導致台灣大賽僅能登錄兩位洋投雷力、菲利浦，雷力成為當年猿隊稱霸的關鍵功臣，貢獻2勝、防禦率1.98，幫助猿隊只用兩洋投稱霸。

若是登錄3洋投、最終僅用2洋投案例，前一次則是2011年統一獅隊5戰終結Lamigo桃猿隊，同樣也只用到兩名洋投邁克爾、羅伯特，格林全程未上。