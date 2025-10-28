中職／威能帝獲選台灣大賽MVP 直呼「人生最棒賽季」

中華職棒樂天桃猿順利奪下隊史第8冠，威能帝獲選為系列賽MVP，他表示，從來沒有遇過像桃猿一樣有凝聚力的球隊，洋投之間像兄弟一樣，他也直呼「這是我人生中最棒的賽季」。

這次中職總冠軍賽（台灣大賽），威能帝（PedroFernandez）是第2戰、第4戰先發投手，總計投了13局僅失2分，防禦率1.38，獲選為台灣大賽MVP。

另外，勝隊系列賽優秀球員為成晉，系列賽出賽5場，打擊率高達5成56；敗隊優秀球員為中信兄弟洋投韋禮加（Jesus Vargas），總計出賽2場、投10.2局，僅失1分、防禦率0.84。

威能帝表示，很高興球隊能夠拿下總冠軍，「最重要的就是團結在一起，好、壞我們都在同一陣線，雖然我打過很多季後賽，但沒有拿過冠軍，我也從來沒有遇過一支球隊像桃猿這樣有凝聚力」。

桃猿投手教練川岸強曾受訪說，桃猿洋投群對球隊的愛超乎想像，威能帝也說：「我們在這就像兄弟一樣，扶持著彼此，一起幫助球隊。」

從例行賽以15勝奪下勝投王、以168次奪三振成為三振王，到台灣大賽MVP，威能帝直呼，「這是我人生中最棒的賽季，從春訓開始我就覺得有些不一樣」。

不過被問到明年是否會繼續留在桃猿隊，威能帝則笑說：「好問題，我真的不知道，但我替球隊感到開心。」