中職／威能帝獲選台灣大賽MVP 直呼「人生最棒賽季」

中央社／ 台中28日電
樂天桃猿投手威能帝（Pedro Fernandez）。中央社
樂天桃猿投手威能帝（Pedro Fernandez）。中央社

中華職棒樂天桃猿順利奪下隊史第8冠，威能帝獲選為系列賽MVP，他表示，從來沒有遇過像桃猿一樣有凝聚力的球隊，洋投之間像兄弟一樣，他也直呼「這是我人生中最棒的賽季」。

這次中職總冠軍賽（台灣大賽），威能帝（PedroFernandez）是第2戰、第4戰先發投手，總計投了13局僅失2分，防禦率1.38，獲選為台灣大賽MVP。

另外，勝隊系列賽優秀球員為成晉，系列賽出賽5場，打擊率高達5成56；敗隊優秀球員為中信兄弟洋投韋禮加（Jesus Vargas），總計出賽2場、投10.2局，僅失1分、防禦率0.84。

威能帝表示，很高興球隊能夠拿下總冠軍，「最重要的就是團結在一起，好、壞我們都在同一陣線，雖然我打過很多季後賽，但沒有拿過冠軍，我也從來沒有遇過一支球隊像桃猿這樣有凝聚力」。

桃猿投手教練川岸強曾受訪說，桃猿洋投群對球隊的愛超乎想像，威能帝也說：「我們在這就像兄弟一樣，扶持著彼此，一起幫助球隊。」

從例行賽以15勝奪下勝投王、以168次奪三振成為三振王，到台灣大賽MVP，威能帝直呼，「這是我人生中最棒的賽季，從春訓開始我就覺得有些不一樣」。

不過被問到明年是否會繼續留在桃猿隊，威能帝則笑說：「好問題，我真的不知道，但我替球隊感到開心。」

樂天桃猿 威能帝 台灣大賽

延伸閱讀

中職／生涯印象最深一冠 林泓育嗨喊：一起去烤肉！

中職／威能帝待過最特別的一隊 談明年回歸「我不知道」

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

圖輯／台灣大賽G5 宋晟睿二壘打助兄弟6局7比3領先桃猿

相關新聞

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲...

中職／都是我的責任！平野惠一自責沒奪冠 讚象迷世界第一

中信兄弟隊以年度第一之姿挺進總冠軍賽，卻是1勝4敗輸給樂天桃猿隊收場，總教練平野惠一一肩扛起所有責任，也要感謝兄弟球迷不...

中職／感謝選手強大的執念 古久保健二率隊奪樂天首冠如夢一般

樂天桃猿隊成為今年中華職棒總冠軍，古久保健二擔任總教練第二年，率隊拿下球團史第一冠，也讓他說就像是夢一樣。回顧今年球季挑...

中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」

樂天桃猿隊今天擊敗中信兄弟，獲得今年台灣大賽冠軍，笑納隊史第8冠。賴清德總統在Threads發文恭喜樂天桃猿，並表示樂天...

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願...

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。