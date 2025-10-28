中職／成酒紅彩帶美景C位 朱承洋奪4救援史上第一人直呼不可思議

樂天桃猿隊以4勝1敗擊敗中信兄弟隊，奪得今年總冠軍，終結者朱承洋享受酒紅彩帶飄落的美景，也寫下史上首見的紀錄，成為第一位在單屆台灣大賽拿下4次救援成功的投手。

總冠軍賽史上過去共6人單屆3次救援成功，無人拿下第4次，朱承洋今天在11局下登板把關9：7領先，成功守下勝利，也讓他成為史上第一人。

朱承洋透露，也不知道為何第9、10局都不是派上他，「教練有說，超前再換我。」成功為球隊守下通往冠軍的最後一哩路，酒紅彩帶飄落洲際棒球場，讓他直呼不可思議，「我也不敢想像，滿不可思議，可以有這個成績，今年可以幫助球隊，滿感謝教練團、選手對我的信任，讓我有信心在場上投球。」

朱承洋說，自己很享受幫助球隊守住最後一道防線的感覺，「很振奮、很開心。」談到明年期許，他表示希望明年可以朝救援王的目標挑戰。