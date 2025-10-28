中職／生涯印象最深一冠 林泓育嗨喊：一起去烤肉！

樂天桃猿隊在今年拿下隊史第8冠、樂天集團入主首冠，從年度第三搶下季後賽門票到克服挑戰賽劣勢，最後在台灣大賽4勝1敗擊敗年度第一的中信兄弟隊，林泓育坦言是生涯最難忘一冠，賽後也不斷大喊「一起去烤肉！」

這是林泓育生涯的第七冠，他更關注是許多人的第一冠，「我打比較多次，心情起伏沒那麼大，但在自己還有一點能力時去幫助球隊。」

封王戰也是靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲拿下勝利，林泓育表示，因為平手也沒有想說要打全壘打，只是不要浪費出局數，剛好鄭浩均投球滿快，也有一點失投，被掌握到。

回顧球隊一路「下剋上」封王，林泓育坦言，過程真的非常辛苦，像是受傷、狀況不好等細節，也只有球員自己知道，「從一開始，我們就說用玩的心態來比賽，才能打到最後，就算這場輸了，明天也還是一樣的心情去面對。」

作為職棒生涯印象最深的一冠，林泓育表示：「認真講起來，以我們球隊現在的狀況，要拿到這樣的冠軍，其實是非常有難度的。」

林泓育回顧從季賽第三名到挑戰賽、台灣大賽，「最後一場又是在劣勢情況下贏球，我們沒有因為這樣的情況去放棄任何一個機會，我相信這些對年輕選手來講，幫助非常大。」

林泓育在例行賽拿下單場MVP時，曾落淚呼喊球迷，而今天猿迷更是擠滿了洲際球場的外野席，見證這座難得冠軍，林泓育也說：「可以感受到他們對我們的支持，可能我們不是那麼被看好，希望往後的比賽，不管我們的球員有沒有變動，他們可以再繼續支持我們球隊。」