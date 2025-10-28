中職／生涯印象最深一冠 林泓育嗨喊：一起去烤肉！

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
樂天桃猿第四棒林泓育11局上半擊天驚天2分炮。記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿第四棒林泓育11局上半擊天驚天2分炮。記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊在今年拿下隊史第8冠、樂天集團入主首冠，從年度第三搶下季後賽門票到克服挑戰賽劣勢，最後在台灣大賽4勝1敗擊敗年度第一的中信兄弟隊，林泓育坦言是生涯最難忘一冠，賽後也不斷大喊「一起去烤肉！」

這是林泓育生涯的第七冠，他更關注是許多人的第一冠，「我打比較多次，心情起伏沒那麼大，但在自己還有一點能力時去幫助球隊。」

封王戰也是靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲拿下勝利，林泓育表示，因為平手也沒有想說要打全壘打，只是不要浪費出局數，剛好鄭浩均投球滿快，也有一點失投，被掌握到。

回顧球隊一路「下剋上」封王，林泓育坦言，過程真的非常辛苦，像是受傷、狀況不好等細節，也只有球員自己知道，「從一開始，我們就說用玩的心態來比賽，才能打到最後，就算這場輸了，明天也還是一樣的心情去面對。」

作為職棒生涯印象最深的一冠，林泓育表示：「認真講起來，以我們球隊現在的狀況，要拿到這樣的冠軍，其實是非常有難度的。」

林泓育回顧從季賽第三名到挑戰賽、台灣大賽，「最後一場又是在劣勢情況下贏球，我們沒有因為這樣的情況去放棄任何一個機會，我相信這些對年輕選手來講，幫助非常大。」

林泓育在例行賽拿下單場MVP時，曾落淚呼喊球迷，而今天猿迷更是擠滿了洲際球場的外野席，見證這座難得冠軍，林泓育也說：「可以感受到他們對我們的支持，可能我們不是那麼被看好，希望往後的比賽，不管我們的球員有沒有變動，他們可以再繼續支持我們球隊。」

林泓育 樂天桃猿 挑戰賽

延伸閱讀

中職／馬傑森開心從軍去 嗨喊「我明年會打出首轟！」

圖輯／台灣大賽樂天桃猿拚今天奪冠 1局結束1比3落後中信兄弟

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

中職／關鍵時刻不要再藏了 讓陳俊秀上場才對中信兄弟有幫助

相關新聞

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲...

中職／都是我的責任！平野惠一自責沒奪冠 讚象迷世界第一

中信兄弟隊以年度第一之姿挺進總冠軍賽，卻是1勝4敗輸給樂天桃猿隊收場，總教練平野惠一一肩扛起所有責任，也要感謝兄弟球迷不...

中職／感謝選手強大的執念 古久保健二率隊奪樂天首冠如夢一般

樂天桃猿隊成為今年中華職棒總冠軍，古久保健二擔任總教練第二年，率隊拿下球團史第一冠，也讓他說就像是夢一樣。回顧今年球季挑...

中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」

樂天桃猿隊今天擊敗中信兄弟，獲得今年台灣大賽冠軍，笑納隊史第8冠。賴清德總統在Threads發文恭喜樂天桃猿，並表示樂天...

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願...

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。