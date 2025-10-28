聽新聞
中職／曾懷疑樂天選自己有沒有幫助 陳冠宇奪冠悸動如12強賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
樂天桃猿陳冠宇。本報資料照片

樂天桃猿隊今年能稱霸總冠軍賽，鐵牛棚戰力功不可沒，其中陳冠宇出賽4場展現壓制力，他也感性述說2021年加入球隊時，起初表現不如預期，「每天都懷疑自己，我到底對他們有沒有什麼幫助。」感謝教練團為他找到屬於自己的位置。

陳冠宇2021年以第一指名之姿加入猿隊，前兩次隨猿隊打總冠軍賽，2022年直落四不敵中信兄弟隊，2023年面對味全龍隊，他因傷一路神隱到第5戰首度亮相，猿隊在該役率先聽牌，最終卻無緣拿下第4勝，直到今年終於與猿隊一起登頂台灣大賽。

陳冠宇在系列賽5場出賽4場勞苦功高，但他卻說完全沒注意自己出賽幾場，只要可以上場，就是抱持幫助球隊的心情去投，「讓自己在打球的時候可以多一點點驕傲，這是我非常開心的一件事情。」

陳冠宇談最感動的時刻，就是朱承洋收下最後一個出局數時，「對我來說，有點像12強的那種悸動感。」

陳冠宇對小朱有說不盡的感謝，「真的很謝謝他在最後30、40場的時候，把第9局接走，不管我們狀況再差，最後就是相信小朱，因為他就是那個會投到最後的人。」他也透露賽前練習時就告訴朱承洋，今天他要是最後一個在場上迎接彩帶場面的投手，今天比賽一結束，朱承洋就說：「學長，我們做到了。」

終於與猿隊一起拿到總冠軍，陳冠宇心中滿是感觸，他說2021年進來時，真的投得不是很好，「所以我自己也滿懷疑自己，當初樂天球團選我，我到底有沒有對他們有幫助，每天都在懷疑自己，直到去年、今年，教練給我一個很固定的位置，讓我去發揮，也謝謝自己現在的狀況可以幫助到球隊。」

陳冠宇 樂天桃猿 朱承洋

