中職／對平野惠一規劃？劉志威：進步心態不會變

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟領隊劉志威。報系資料照
中信兄弟領隊劉志威。報系資料照

中信兄弟隊今年沒能完成連霸目標，在台灣大賽1勝4敗輸給樂天桃猿隊，總教練平野惠一直言都是自己的責任，而領隊劉志威對此則低調表示：「團隊進步心態不會變。」

劉志威賽後受訪時先恭喜樂天球團，「辜（仲諒）董請我代表恭喜他們，在賽季後段組成很好的團隊，拿下總冠軍。他也鼓勵兄弟團隊，在一年這麼長的賽季，大家都盡了全力，球賽有輸有贏，未來再一起努力。好好檢討，帶給球迷更進步的表現。」

平野惠一賽後認為，球隊沒能奪冠是自己的能力不足，劉志威認為，平野惠一對球隊一直有中長期的規劃，這方面做得很好，只不過整體團隊如何執行到球場上，這是我們需要再努力的。

至於明年對平野惠一的規劃，劉志威表示，台灣大賽剛結束，不會在此時進行討論，而團隊會持續謀求進步，這點的心態不會改變。

中信兄弟 平野惠一

