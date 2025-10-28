中職／都是我的責任！平野惠一自責沒奪冠 讚象迷世界第一

中信兄弟隊以年度第一之姿挺進總冠軍賽，卻是1勝4敗輸給樂天桃猿隊收場，總教練平野惠一一肩扛起所有責任，也要感謝兄弟球迷不離不棄的支持，「象迷是世界第一的」。

「首先要恭喜樂天球團。」平野惠一結束賽後與選手、教練團的會議後受訪表示：「台灣大賽是兩支球團協力，能夠號召到這麼多球迷，非常感謝。也很感謝支持我們的所有關係者，也要去面對輸球的事實。」

今年沒能完成連霸，平野惠一認為都是自己的責任，「我承擔所有責任，選手都拚盡全力，能夠來到台灣大賽，調整、調度都是我的責任，沒有好結果是我能力不足。」

平野惠一也表示，去年奪冠後就有想過今年會更加艱辛，自己接任總教練後也一直以球隊長期發展為方向，「如果之後還有機會，我會全心全力去幫助球隊，打造出常勝軍團，不要有高低起伏。」

雖然拿下年度第一，但平野惠一也直言職棒就是結果論的世界，「對兄弟球迷很抱歉，實現球迷的夢想是我的目標，很不甘心，希望之後能夠討回來。」

象迷雖然對球隊有嚴格審視標準，但平野惠一也提醒球員不要忘記那些支持的人，「無法對球迷期待有回應，被撻伐是理所當然，但能夠繼續穿這件球衣去向自己、向更高的方向挑戰，就已經很感謝，要重視身旁加油的人。」

被問到兄弟迷跟阪神迷誰比較嚴格？平野惠一認為現在來看，兄弟迷應該是世界第一嚴格，但在大巨蛋的比賽，他們的加油聲也是沒體驗過的，「兄弟迷是世界第一的球迷。也希望我們能夠有更多新球迷，我能為此盡一份力。」