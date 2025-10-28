中職／桃猿奪冠公布首波封王優惠 樂天銀行、樂天市場同慶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊奪得今年總冠軍。圖／樂天桃隊提供
樂天桃猿隊奪得今年總冠軍。圖／樂天桃隊提供

樂天桃猿隊奪得今年中職總冠軍，球團公布封王優惠，台灣樂天集團攜手樂天生態圈旗下各服務一同歡慶榮耀時刻，回饋廣大樂天會員及球迷的一路相挺，樂天生態圈旗下服務將於10月28日起，提供多項消費優惠，邀請球迷一同歡慶樂天桃猿球團首座冠軍，球團也預告後續將有更多優惠公布。

慶祝猿隊奪冠，「樂天市場」將榮耀轉化為實質回饋，於Monkeys官方旗艦店內推出高達11%的回饋，「樂天 Kobo」推出全站七五折及滿額贈點優惠，「樂天信用卡」將提供桃猿聯名卡卡友國內消費3%現金回饋，「樂天國際商業銀行」祭出「10天期」上看15%的優存利率以及新戶禮500元，「樂天旅遊」則推出限量千元旅日折價券。

2025年中華職棒總冠軍樂天生態圈優惠活動：

1. 樂天市場

樂天市場特推出限時優惠，凡於 Monkeys 官方旗艦店消費，即可享 全店 11% 樂天點數回饋。

活動期間:2025/10/30-2025/11/11

活動網址:樂天市場

2. 樂天 Kobo

購買電子書，結帳輸入【Monkeys25】即享全站75折優惠，單筆滿$336再送樂天點數36點。

活動期間:2025/ 10/29-2025/10/31

活動網址: Rakuten Kobo

購買Kobo 電子書閱讀器暢銷機型享94折優惠(Libra Colour、Clara Colour Black、Clara BW)，再贈$500購物金。

活動期間: 2025/ 10/30-2025/11/3

活動網址: 樂天市場

3. 樂天信用卡

活動期間使用「桃猿萬事達卡」國內消費享3%回饋(上限NTD300)，需登錄並綁定電子帳單。

活動期間:2025/11/5-2025/11/30

活動網址:樂天信用卡

4. 樂天國際商業銀行

新開戶的十號隊友可享「10天期」上看15%的優存利率，輸入【WIN】新開戶且支付任1筆消費可再得新戶禮NTD500元。同時，新戶開戶隔日即享優惠活儲年利率1.5%及3個月定存年利率2%。

活動期間:即日起-2025/12/31

活動網址:樂天國際銀行

5. 樂天旅遊

於樂天旅遊輸入優惠碼 【RMONKEYSWIN】，即可獲得 NTD 1,000 日本住宿金(限量前1,000名)。

活動期間: 2025/10/31~2025/12/31

活動網址:樂天旅遊

樂天桃猿 中華職棒 中職

