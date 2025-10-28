聽新聞
中職／感謝選手強大的執念 古久保健二率隊奪樂天首冠如夢一般

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
樂天桃猿擊敗中信兄弟拿下中職總冠軍。記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿擊敗中信兄弟拿下中職總冠軍。記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊成為今年中華職棒總冠軍，古久保健二擔任總教練第二年，率隊拿下球團史第一冠，也讓他說就像是夢一樣。回顧今年球季挑戰不斷，就像例行賽從4連敗開局，能走到這一步，「真的是多虧選手努力的成果。」

猿隊連兩年戰力面臨重大流失，季前不被看好，但今年依然再度闖入季後賽，連兩輪完成「下剋上」逆勢奪冠，成為史上第二支非季冠軍卻成最終總冠軍球隊。

古久保指出，球隊在今天這場比賽又是從落後出發，追平再到超前，「感謝選手的付出，展現強大的執念，在比賽最後分出勝負。」他坦言今年面對許多逆境，「就像從球季一開打時的4連敗，努力帶到5成勝率，再到全年第三打入季後賽，真的要多虧選手的努力，才能打下這座總冠軍。」

古久保表示，自己是第三次跟著猿隊打總冠軍賽，但第一次奪冠，要向每位幫助球隊的人表達感謝，「還有今天在洲際的每位球迷。」

