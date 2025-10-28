快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

中職／馬傑森開心從軍去 嗨喊「我明年會打出首轟！」

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
馬傑森。 聯合報系資料照
馬傑森。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊27日打到延長11局以9：7擊敗中信兄弟隊，以4勝1敗稱霸總冠軍賽，也讓28日要入伍當兵的馬傑森，確定可以快樂從軍去了，在封王慶祝上嗨喊「我明年會打出首轟！」

今年台灣大賽表訂就算打滿7場也會在10月26日落幕，但受到連日雨勢影響而時程大亂，馬傑森因近日透露收到兵單，將在28日入伍，戰線能否在那之前畫下句點，攸關他能否參與總冠軍賽全程，意外受到球迷關注。

馬傑森也透露，今天賽前教練有和全隊說，要讓他開開心心去當兵，感謝學長幫忙。林泓育延長11局的致勝兩分砲出現時，他正好是下一棒，「我在後面看，看他打出去，哇！怎麼這麼厲害，打出去壓力就釋放了。」

看著今天的局勢發展，馬傑森說始終相信自己的隊友，「前面我們先得分，再到被超前，但大家氣勢都沒有掉，都覺得我們會逆轉，相信學長們，也感謝主，讓我可以開心的去當兵。」

馬傑森將在28日一早7、8點出發，前往花蓮北埔報到，「遙遠的路途，等下就要回去準備，差不多一早就要出發，也沒有多久可以休息。」

