中職／「就是要烤肉！」 林立奪冠霸氣喊話：烤的時候一定讓大家知道

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
樂天桃猿林立。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊生於憂患的一季，成為最終總冠軍，備戰大賽期間三度烤肉成為話題，封王後的烤肉當然也少不了，隊長林立霸氣喊話：「烤肉是一定會的，大家放心，我們會讓大家知道我們在烤肉。」

猿隊今天在總冠軍賽第5戰又陷入落後局面，但就像今年球季以及這趟季後賽之旅走來的歷程，展現驚人韌性追回，最終在延長11局靠林泓育兩分砲贏球，終場以9：7擊敗中信兄弟隊，拿下隊史第8座、球團史第1座總冠軍。

媒體提到，這場比賽再次呈現猿隊今年一路走來縮影，林立坦言「很開心我們一開始就遇到問題，很多事情沒有這麼順利，從上半季到下半季，不管傷兵或選手能力，很開心我們提早遇到問題。」

林立指出，能以年度第三打季後賽是緣分，以前Lamigo桃猿隊都是以季冠軍打進台灣大賽，樂天桃猿隊先前有過一次從挑戰賽突圍但爭冠失利，「還有一次被兄弟直落四，因為這樣，大家都不看好我們。」他深知外界的不看好，但可以做的就是「贏球」，「很開心我們在落後的時候，都可以追平、超前，拿到這次的總冠軍，這對我們來說很不容易，也是很特別的夜晚。」

這是他隊長任內的第一冠，但林立直言：「我覺得我們這隊不需要隊長，需要的是學長，隊長這個職位可以讓更多人參與，去感受這個感覺。我會在後面幫助他們，讓樂天的文化傳承下去，就像以前Lamigo一樣，在樂天也不會改變。」

猿隊今年一路「玩」到奪冠，備戰大賽期間三度烤肉，封王後當然要繼續烤，林立霸氣宣言：「很多事情不是突然想做，而是我們一開始就這麼做，到最後我們也是要這麼做，怎麼開始就會怎麼結束，會再安排一個烤肉，讓大家一起享受這個冠軍。」

聽聞總教練古久保健二賽前就表態，如果封王，選手想怎樣就怎樣，林立回應：「他不想怎麼樣，我們也不想管他，我們就是要烤肉，他管不了我們，我們就用成績來幫助他。」

