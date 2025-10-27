中職／樂天6年終於奪冠 曾豪駒坦言考驗很多但全猿一起克服

樂天桃猿隊今天拿下隊史第8座、球團史第1座總冠軍，首席教練曾豪駒在這8冠全程都在猿隊陣營，談今年的逆勢奪冠，他也不諱言整年下來遇到很多事情，外面的事情無法控制，但感謝全猿一起把團隊做到最好。

猿隊先前7冠都來自「前任」球團時期，2006年La New熊隊及豪奪6冠的Lamigo桃猿隊僅是更名、並未易主，在中職紀錄系統中定義為同一段球團史；樂天集團2020年入主以來，接手「滿等帳號」，這段球團史走到第6個賽季，終於再鑲上冠軍名號。

這8座總冠軍，曾豪駒全程都猿隊陣營，2006及2012年以選手身分參戰，2014年起以打擊教練之姿展開執教生涯；再到今年以首席教練兼打擊教練身分回歸一軍，參與樂天首冠。

「很感動，」曾豪駒表示，感謝公司、總教練的信任，才能和團隊一起走到今天，「大家努力很久，因為之前不斷失敗，今天挑戰成功，感謝每一位球員，大家不斷讓自己變好，最後得到這個結果。」

談到今年猿隊稱霸關鍵，曾豪駒直指是凝聚力，「統一或兄弟都是非常好的對手，要拿到最後好的結果，必須每個人團結下來，一整季下來遇到很多事情，大家一起克服，外面的事情，我們沒有辦法去決定，我們只能做好球場上的，很慶幸大家一起努力把這個團隊經營到最好。」