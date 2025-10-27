中職／威能帝待過最特別的一隊 談明年回歸「我不知道」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導

樂天桃猿隊以4勝1敗稱霸台灣大賽，以年度第三逆勢成為總冠軍，洋投威能帝從例行賽的強悍，進入季後賽更加無懈可擊，拿下總冠軍賽MVP。談到今年的桃猿，威能帝直呼特別，至於明年回歸的可能性，他笑了：「很棒的問題，但我真的不知道。」

威能帝加入猿隊第三年，今年一舉成為猿隊稱霸的重要功臣，季後挑戰賽先發4.2局核爆，義無反顧僅休1天再上場後援，幫助猿隊挺進總冠軍賽，再於台灣大賽繳出兩場先發好投。他說開心自己拿下MVP，「但更開心球隊可以一起拿下總冠軍。」

猿隊可以稱霸，洋投的付出功不可沒，包括威能帝、魔神樂、波賽樂都有關鍵演出，威能帝說，包括沒有上場的凱樂，猿隊的每位洋投看待隊友就像自己的兄弟一樣，「我們都想要一起幫助這支球隊。」

回顧今年賽季，威能帝說從春訓就感覺到今年會不一樣，「我們整年都緊緊相依在一起，我打過很多次季後賽，但沒有一次像今年這支球隊一樣。」被問到明年是否回歸猿隊，他笑了，「這是很棒的問題，但我真的不知道，可以說的是，我很為樂天開心。」

