聽新聞
0:00 / 0:00
中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」
樂天桃猿隊今天擊敗中信兄弟，獲得今年台灣大賽冠軍，笑納隊史第8冠。賴清德總統在Threads發文恭喜樂天桃猿，並表示樂天在這個季後賽展現了驚人的韌性與鬥志，從落後到逆轉，一路鍥而不捨，拿下冠軍。不過，「資深統一獅迷」賴清德也不忘強調，他還是要再次以獅迷的身分，向獅隊約定，「我還是會在總統府等你們」。
賴清德表示，恭喜樂天桃猿奪下中職第36年總冠軍，也是樂天時代的首座總冠軍。從挑戰賽到台灣大賽，場場都是硬仗，今晚更是戲劇性地拚到最後一刻。相信有看比賽的球迷，都像坐上雲霄飛車一樣，從頭緊張到尾。「我想，這就是棒球最迷人的地方！」
賴清德說，樂天在這個季後賽展現了驚人的韌性與鬥志，從落後到逆轉，一路鍥而不捨，拿下冠軍；中信兄弟也背水一戰、毫不退讓，帶給球迷最動人的對決。謝謝兩支球隊和球迷，用熱情與拚勁，讓這個秋天的球季充滿熱血與感動。
賴清德表示，職棒走過36個年頭，有不離不棄的老球迷始終相伴，今年也有許多新球迷加入。希望大家都能享受到棒球的魅力與力量，未來再一起，為台灣棒球加油。「最後的最後，我還是要再次以獅迷的身分，向獅隊約定，我還是會在總統府等你們！」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言