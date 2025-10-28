快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大賽逆轉秀！樂天桃猿封王 林泓育兩分砲建功

聯合報／ 記者陳宛晶／台中報導
樂天桃猿昨拿下中職總冠軍，全隊球員拋彩帶慶功。記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿昨拿下中職總冠軍，全隊球員拋彩帶慶功。記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊在今年季後賽的驚人韌性，再度於逆境中覺醒，昨天從三比七落後上演逆轉秀，鏖戰到延長十一局，林泓育敲出兩分砲成為致勝一擊，猿隊以九比七擊敗中信兄弟隊，抱回隊史第八座、樂天球團史第一座總冠軍，相隔六年再度登頂台灣大賽

台灣大賽打完前四場戰況出乎意料，全年最強的兄弟僅拿下一勝三敗，回到洲際棒球場面臨背水一戰，昨役多數時間處於優勢，一局下由老將陳俊秀的兩分打點安打帶動單局攻下三分，先握有三比一領先，但先發投手李博登投三局失三分也不安穩，沒有退路的兄弟主動換投，換上另一位洋投韋禮加接手，演出四局僅失一分壓制。

兄弟打線趁著猿隊現出「猿形」，把握失誤攻城掠地，第四局攻下一分、第六局灌進三分，眼看戰線就要延長進入第六戰，韋禮加的退場讓猿隊嗅到反攻的機會。

王凱程被梁家榮敲出陽春砲，再保送宋嘉翔，蔡齊哲接手也未能解危，連兩棒安打，滿壘保送陳晨威擠回分數，林子偉滾地球再送回猿隊的追平分。

兩隊以七比七進入延長賽，兄弟延長十一局推出原本設定先發的本土王牌鄭浩均，開局保送陳晨威，一出局後被林泓育掃出兩分砲，成為讓兄弟球迷心碎的一擊。

猿隊以年度排名第三進入季後賽，踏出奇蹟之旅，挑戰賽從○勝二敗劣勢出發，連拿三勝淘汰上半季冠軍統一獅隊，進一步於總冠軍展現超強韌性於一場場苦戰中勝出，成為本季霸主，也是中職史上第二支非季冠軍球隊成為最終總冠軍，過去唯一一例為二○○七年獅隊。

隨著猿隊步步逼近金盃，備戰大賽期間三度烤肉成為熱門話題，第四戰敲出致勝兩分砲的陳晨威順口溜「烤肉烤起來，勝利贏過來」，就連總教練古久保健二也認證，這三次烤肉讓全隊的心團聚在一起，才有現在的成果，「真的拿到總冠軍的話，再一起去烤肉吧！如果選手有這個要求，他們想做的，無條件都給他們做」。

樂天桃猿 中信兄弟 林泓育 台灣大賽 陳俊秀 陳晨威 林子偉 鄭浩均 古久保健二 烤肉

延伸閱讀

圖輯／林泓育延長賽關鍵2分炮 樂天擊敗中信奪2025中職總冠軍

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

中職／桃猿拚G5染紅洲際打線僅換捕手 左外野率先湧現人潮

中職／陳晨威創作烤肉三行詩 阿公認證烤出全猿一心

相關新聞

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲...

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願...

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次...

中職／感謝選手強大的執念 古久保健二率隊奪樂天首冠如夢一般

樂天桃猿隊成為今年中華職棒總冠軍，古久保健二擔任總教練第二年，率隊拿下球團史第一冠，也讓他說就像是夢一樣。回顧今年球季挑...

中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」

樂天桃猿隊今天擊敗中信兄弟，獲得今年台灣大賽冠軍，笑納隊史第8冠。賴清德總統在Threads發文恭喜樂天桃猿，並表示樂天...

中職／暴力猿變「爆E猿」 ！ 魔神樂失5分非責失平史上最悲情

樂天桃猿隊在台灣大賽取得三勝一敗「聽牌」，今天面對中信兄弟隊的關鍵第五戰交給魔神樂，只不過守備出現問題，導致魔神樂先發5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。