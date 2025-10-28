台灣大賽逆轉秀！樂天桃猿封王 林泓育兩分砲建功

樂天桃猿隊在今年季後賽的驚人韌性，再度於逆境中覺醒，昨天從三比七落後上演逆轉秀，鏖戰到延長十一局，林泓育敲出兩分砲成為致勝一擊，猿隊以九比七擊敗中信兄弟隊，抱回隊史第八座、樂天球團史第一座總冠軍，相隔六年再度登頂台灣大賽。

台灣大賽打完前四場戰況出乎意料，全年最強的兄弟僅拿下一勝三敗，回到洲際棒球場面臨背水一戰，昨役多數時間處於優勢，一局下由老將陳俊秀的兩分打點安打帶動單局攻下三分，先握有三比一領先，但先發投手李博登投三局失三分也不安穩，沒有退路的兄弟主動換投，換上另一位洋投韋禮加接手，演出四局僅失一分壓制。

兄弟打線趁著猿隊現出「猿形」，把握失誤攻城掠地，第四局攻下一分、第六局灌進三分，眼看戰線就要延長進入第六戰，韋禮加的退場讓猿隊嗅到反攻的機會。

王凱程被梁家榮敲出陽春砲，再保送宋嘉翔，蔡齊哲接手也未能解危，連兩棒安打，滿壘保送陳晨威擠回分數，林子偉滾地球再送回猿隊的追平分。

兩隊以七比七進入延長賽，兄弟延長十一局推出原本設定先發的本土王牌鄭浩均，開局保送陳晨威，一出局後被林泓育掃出兩分砲，成為讓兄弟球迷心碎的一擊。

猿隊以年度排名第三進入季後賽，踏出奇蹟之旅，挑戰賽從○勝二敗劣勢出發，連拿三勝淘汰上半季冠軍統一獅隊，進一步於總冠軍展現超強韌性於一場場苦戰中勝出，成為本季霸主，也是中職史上第二支非季冠軍球隊成為最終總冠軍，過去唯一一例為二○○七年獅隊。

隨著猿隊步步逼近金盃，備戰大賽期間三度烤肉成為熱門話題，第四戰敲出致勝兩分砲的陳晨威順口溜「烤肉烤起來，勝利贏過來」，就連總教練古久保健二也認證，這三次烤肉讓全隊的心團聚在一起，才有現在的成果，「真的拿到總冠軍的話，再一起去烤肉吧！如果選手有這個要求，他們想做的，無條件都給他們做」。