中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

樂天桃猿封王 桃市府將辦總冠軍大遊行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。記者黃仲裕／攝影
桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。記者黃仲裕／攝影

中華職棒台灣大賽結果出爐，樂天桃猿今天戰至第11局，林泓育敲出2分砲助球隊封王，桃園市長張善政晚間在臉書恭喜桃猿隊，也謝謝中信兄弟帶給所有球迷精彩比賽；為了慶祝封王，桃園市政府將舉辦總冠軍遊行，與市民一起分享榮耀。

「這一刻是真的，樂天桃猿首冠來了！」張善政臉書指出，今晚大家一起見證奇蹟，

台灣大賽第五戰，桃猿與中信兄弟鏖戰到延長第11局， 林泓育一棒轟出2分全壘打，比分超前，榮耀歸桃園。

張善政說，樂天桃猿從季後挑戰賽一路拚戰到台灣大賽，展現驚人韌性，屢屢在絕境中逆轉、在壓力下突破。今晚的酒紅色彩帶，不只是勝利的象徵，更是屬於所有球員、教練團與每一位10號隊友的榮耀。也謝謝中信兄弟，帶給所有球迷最精彩的比賽，兩隊球員們都辛苦了。下一站總冠軍遊行見！

相關新聞

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲...

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願...

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次...

中職／感謝選手強大的執念 古久保健二率隊奪樂天首冠如夢一般

樂天桃猿隊成為今年中華職棒總冠軍，古久保健二擔任總教練第二年，率隊拿下球團史第一冠，也讓他說就像是夢一樣。回顧今年球季挑...

中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」

樂天桃猿隊今天擊敗中信兄弟，獲得今年台灣大賽冠軍，笑納隊史第8冠。賴清德總統在Threads發文恭喜樂天桃猿，並表示樂天...

中職／暴力猿變「爆E猿」 ！ 魔神樂失5分非責失平史上最悲情

樂天桃猿隊在台灣大賽取得三勝一敗「聽牌」，今天面對中信兄弟隊的關鍵第五戰交給魔神樂，只不過守備出現問題，導致魔神樂先發5...

