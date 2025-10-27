樂天桃猿封王 桃市府將辦總冠軍大遊行

中華職棒台灣大賽結果出爐，樂天桃猿今天戰至第11局，林泓育敲出2分砲助球隊封王，桃園市長張善政晚間在臉書恭喜桃猿隊，也謝謝中信兄弟帶給所有球迷精彩比賽；為了慶祝封王，桃園市政府將舉辦總冠軍遊行，與市民一起分享榮耀。

「這一刻是真的，樂天桃猿首冠來了！」張善政臉書指出，今晚大家一起見證奇蹟，

台灣大賽第五戰，桃猿與中信兄弟鏖戰到延長第11局， 林泓育一棒轟出2分全壘打，比分超前，榮耀歸桃園。

張善政說，樂天桃猿從季後挑戰賽一路拚戰到台灣大賽，展現驚人韌性，屢屢在絕境中逆轉、在壓力下突破。今晚的酒紅色彩帶，不只是勝利的象徵，更是屬於所有球員、教練團與每一位10號隊友的榮耀。也謝謝中信兄弟，帶給所有球迷最精彩的比賽，兩隊球員們都辛苦了。下一站總冠軍遊行見！