中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願的冠軍烤肉連說了5次「當然可以」。

猿隊過去手握7冠、打造6年5冠盛世，樂天集團在2020年接手球隊時，這是一支剛完成三連霸的「滿等帳號」球隊，但前5年都未能再嘗冠軍滋味，包括2022、23年打進總冠軍賽，分別不敵中信兄弟、味全龍隊。連年失利後，球隊經營走向節流，去年少了陳俊秀、今年出走朱育賢，留不住自家球星，樂天女孩也紛紛出走，遭揶揄「全猿逃走中」，就連最基本的球員伙食問題，今年都兩度燒上媒體版面，頻頻引起質疑究竟母企業還有無心思經營。

在不被看好的一季，猿隊逆勢突圍，連續「下剋上」撂倒統一獅、中信兄弟隊，終成冠軍之師，選手克服萬難的努力，讓「樂天」二字鑲金。

「是有的！」牧野幸輝賽後頻頻以中文喊出這句口號，他表示選手們每天的努力練習，把不擅長的事情練成擅長的事情，包括選手、教練一致努力來的結果，自己都看在眼裡，也感謝10號隊友不離不棄的支持，才有今天的成果。

談到自己眼中的桃猿男兒特色，牧野幸輝說：「就像昨天晨威選手提到的，學長帶學弟，每個人都功不可沒，每人都是不可或缺的，每個人存在都有意義，前輩帶後輩的文化是非常好的。」

被問到是否會為選手頒發冠軍獎勵，他語帶神祕，「這是秘密～但我們有好好準備呦～」。

至於選手許願的冠軍烤肉，他連說了5次的「當然可以」，進一步被追問是否領隊埋單，他笑說：「我們有準備，我們一直都相信我們會拿下冠軍，都有規劃有準備。」