中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。 記者黃仲裕／攝影
桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。 記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲以9：7擊敗中信兄弟，成功在洲際棒球場拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。

猿隊在1局上先馳得點，然而1局下宋晟睿敲安後，江坤宇敲出的中外野飛球因成晉漏接，讓兄弟形成二、三壘有人，隨後陳俊秀敲安攻回2分，後續許基宏安打、王威晨高飛犧牲打，單局攻下3分。

猿隊在2局上靠著余德龍安打、林立滾地球推進攻下2分追平；然而4局下黃韋盛敲安後，高宇杰敲出的滾地球，三壘手林智平暴傳一壘，讓黃韋盛一口氣跑回超前分。

6局下猿隊第三失誤又造成失分，詹子賢敲安後，曾頌恩敲出二壘安打，詹子賢原本停在三壘，但眼見游擊手余德龍回傳本壘暴傳，趁機跑回分數，後續更靠宋晟睿的二壘安打敲回2分擴大領先到4分差。

猿隊先發投手魔神樂先發5局，被敲6支安打，丟掉6分有5分非責失，追平總冠軍賽史上單場最多非責失的悲情紀錄，另一人是2016年第三戰中信兄弟隊的艾迪頓，先發4局失7分、5分非責失。

兄弟先發投手李博登以控球著稱，例行賽單場最多3次四壞保送，但今天僅投3局就出現3次四壞保送，丟掉3分退場；韋禮加很快接手中繼，投出4局失1分的好表現。

然而兄弟3分差的領先，卻在第8局化為烏有，王凱程先被梁家榮敲出陽春砲、再投出保送後退場，接手的蔡齊哲被敲2安形成滿壘，抓到1出局後再對陳晨威投出保送、丟掉第2分，呂彥青再接手被林子偉敲出滾地球丟掉第3分，比賽又回到平手。

林泓育在延長賽11局上的兩分砲以9：7擊敗中信兄弟，成功在洲際棒球場拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠。記者黃仲裕／攝影
林泓育在延長賽11局上的兩分砲以9：7擊敗中信兄弟，成功在洲際棒球場拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠。記者黃仲裕／攝影

兩隊平手僵局延續到延長賽，直到11局上林泓育從鄭浩均手中轟出一發兩分砲才突破僵局，也讓外野滿滿猿迷起立歡呼；11局下猿隊更靠著朱承洋守住勝利，他也在台灣大賽拿下第4次的救援成功，改寫中職單屆最多救援新紀錄。

桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。 記者黃仲裕／攝影
桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。 記者黃仲裕／攝影

台灣大賽獎項

台灣大賽MVP威能帝

樂天優秀球員 成晉

中信優秀球員 韋禮加

G5單場MVP 林泓育

樂天桃猿 余德龍

