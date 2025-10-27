聽新聞
中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊
中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次，再度獨居「最多亞球隊」。
兄弟隊史10冠，但1992、94年的兩冠是包辦上、下半季冠軍，依當時規章自動成為總冠軍，並未經過總冠軍賽試煉。加上今年在內，黃衫軍實際參與總冠軍賽次數為17次，8度稱霸。
攤開現存各隊（含前身）在總冠軍賽敗北次數，兄弟9次再度獨居第一，獅隊8次居次，接下來為富邦悍將隊5次（興農牛4次、義大犀牛1次）、樂天桃猿隊4次、味全龍隊2次；台鋼雄鷹隊今年僅是一軍第二年，尚未打過總冠軍賽。
兄弟的「亞軍海」來自2014到20年之間快速累積，7年慘吞6亞，其中4次就是Lamigo桃猿隊下的重手；今年於總冠軍賽再度遭逢心魔，猿隊又讓兄弟重新想起體內深處的亞軍血脈。
中職現存球隊（含前身）最多亞軍榜（*總冠軍賽落敗次數）
中信兄弟 9次
統一獅 8次
富邦悍將 5次
樂天桃猿 4次
味全龍 2次
台鋼雄鷹 尚未進入總冠軍賽
