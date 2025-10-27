快訊

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次，再度獨居「最多亞球隊」。 中央社
中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次，再度獨居「最多亞球隊」。

兄弟隊史10冠，但1992、94年的兩冠是包辦上、下半季冠軍，依當時規章自動成為總冠軍，並未經過總冠軍賽試煉。加上今年在內，黃衫軍實際參與總冠軍賽次數為17次，8度稱霸。

攤開現存各隊（含前身）在總冠軍賽敗北次數，兄弟9次再度獨居第一，獅隊8次居次，接下來為富邦悍將隊5次（興農牛4次、義大犀牛1次）、樂天桃猿隊4次、味全龍隊2次；台鋼雄鷹隊今年僅是一軍第二年，尚未打過總冠軍賽。

兄弟的「亞軍海」來自2014到20年之間快速累積，7年慘吞6亞，其中4次就是Lamigo桃猿隊下的重手；今年於總冠軍賽再度遭逢心魔，猿隊又讓兄弟重新想起體內深處的亞軍血脈。

中職現存球隊（含前身）最多亞軍榜（*總冠軍賽落敗次數）

中信兄弟 9次

統一獅 8次

富邦悍將 5次

樂天桃猿 4次

味全龍 2次

台鋼雄鷹 尚未進入總冠軍賽

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

樂天桃猿隊即使賽事前段因為3次失誤、最多落後4分，但卻展現韌性在第8局追平比數，最後更靠著林泓育在延長賽11局上的兩分砲...

中職／窮養桃猿出冠軍 領隊談封王烤肉「當然可以！」

樂天桃猿隊締造奇蹟般的2025年賽季，在最憂患的年代拚鬥出最可貴的勝利，三次烤肉烤出總冠軍，領隊牧野幸輝賽後對於選手許願...

中職／兄弟5戰讓出金盃 9度爭冠失利又獨居最多亞球隊

中信兄弟隊帶著下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，卻遭遇重挫，5場讓出金盃，隊史累積9次在台灣大賽敗北，超越統一獅隊的8次...

中職／感謝選手強大的執念 古久保健二率隊奪樂天首冠如夢一般

樂天桃猿隊成為今年中華職棒總冠軍，古久保健二擔任總教練第二年，率隊拿下球團史第一冠，也讓他說就像是夢一樣。回顧今年球季挑...

中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」

樂天桃猿隊今天擊敗中信兄弟，獲得今年台灣大賽冠軍，笑納隊史第8冠。賴清德總統在Threads發文恭喜樂天桃猿，並表示樂天...

中職／暴力猿變「爆E猿」 ！ 魔神樂失5分非責失平史上最悲情

樂天桃猿隊在台灣大賽取得三勝一敗「聽牌」，今天面對中信兄弟隊的關鍵第五戰交給魔神樂，只不過守備出現問題，導致魔神樂先發5...

