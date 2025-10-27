中職／暴力猿變「爆E猿」 ！ 魔神樂失5分非責失平史上最悲情

樂天桃猿隊在台灣大賽取得三勝一敗「聽牌」，今天面對中信兄弟隊的關鍵第五戰交給魔神樂，只不過守備出現問題，導致魔神樂先發5局雖然丟掉6分，但5分皆非責失，追平台灣大賽史上投手最多非責失分紀錄。

猿隊前四戰總計僅出現2次失誤，但今天前6局就出現3次失誤，且都造成失分，1局下中外野手成晉漏接，導致兄弟攻佔二、三壘，最終此局丟掉3分都非魔神樂的責失分。

4局下則是1出局、一壘有人時，高宇杰敲出的滾地球，三壘手林智平暴傳一壘，讓跑者黃韋盛一口氣奔回本壘，高宇杰也站上三壘，魔神樂後續凍結壘包沒有再失血，而丟掉這1分也不計責失。

6局下魔神樂續投，先被詹子賢敲出安打，隨後又被曾頌恩敲出中外野二壘安打，原本詹子賢已經停在三壘，然而游擊手余德龍回傳本壘卻發生暴傳，讓詹子賢也跑回分數；魔神樂因此退場，後續牛棚再掉1分，紀錄上是投5局被敲6支安打，丟掉6分有5分非責失。

中職總冠軍賽史上投手單場最多非責失分紀錄，2016年中信兄弟艾迪頓在第三戰曾有4局失7分、5分非責失，魔神樂今天追平此紀錄；而中職總冠軍賽史上單場失4分以上非責失的投手，最終都承擔敗投。