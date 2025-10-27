快訊

自由車／KOM太平洋經典賽 馮俊凱、許書瑋勇奪男、女第一  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今年賽事路線首度轉戰花東太平洋岸線。圖／大會提供
今年賽事路線首度轉戰花東太平洋岸線。圖／大會提供

2025台灣KOM太平洋經典賽全新路段今於花蓮新天堂樂園出發，在長達203公里，總爬升達2300公尺的壯麗山海風景加上陣雨和超狂逆風下，前一天晚上才從日本返國的「台灣一哥」馮俊凱在最後10公里突圍單飛，最終以5小時11分37秒98封王，這也是阿凱繼2021年之後第二度稱霸台灣KOM，也是唯一1位新舊賽道都曾拿下總排冠軍車手。

「台灣KOM太平洋經典賽」是從世界聞名的「KOM登山王挑戰」延伸出的全新路線。過去台灣KOM從花蓮太魯閣峽谷至台灣公路最高點海拔3275公尺的武嶺，但花蓮地震後該路線尚在復原維護中。使得今年賽事路線首度轉戰花東太平洋岸線，沿著太平洋海岸雙登牛山以及穿越玉長公路橫跨海岸山脈折返兩趟，最後再折返花蓮鹽寮，全程203公里，總爬升達2300公尺。這條路線融合山海美景，同時挑戰距離與高度特色，高難度和多變特性嚴格考驗車手。

比賽從新天堂樂園清晨6時鳴槍出發，一開始天空晴朗，非常適合比賽，出發到第20公里「奧特曼」李廷威就帶領共4名車手突圍，集團在進入牛山和玉長的兩個登山點到安通折返，集團數度形成又被衝散後，在經過第三個登山點的牛山，一直在後面集團儲備體力的馮俊凱過磯崎才殺出重圍，與李廷威形成領先集團，馮俊凱趁著一個上坡路段突圍殺出，最終成功單飛抵達終點奪冠。

提到台灣KOM太平洋經典賽新路線，馮俊凱說：「這是與過去爬武嶺是完全不同的路線，但沒辦法比較哪個路線比較困難，這兩個路段都有不同的難度，不僅總長超過200公里且爬升超過2000公尺，另外天氣也是這個路段特色，像今天回程就有遇到陣雨以及回程的大逆風，新的路段也是非常的挑戰。」

「台灣一哥」馮俊凱以5小時11分37秒98封王。圖／大會提供
「台灣一哥」馮俊凱以5小時11分37秒98封王。圖／大會提供

至於女子組部份，奪冠呼聲極高、甫於雲林全運摘下1金1銀1銅的「素人車后」許書瑋，靠著從一開始就跟住男子組主集團的策略，一路領先下，最終以5小時51分19秒64拿下女子第一並且還包辦衝刺后和登山后，但這僅僅是許書瑋第二度參加台灣KOM的比賽，她說：「這是我比過最長的比賽，今天風很大，去程很順，然後爬山也還算蠻順利的，但到回程時大逆風又遇至下雨，在比賽終了前10公里一度都覺得怎麼這麼遠。」

而今年國外車手最引人注目的是義大利肢障車手普沙特里（Andrea Pusateri），他只靠著左邊單腳就奮力騎完203公里成功完賽，展現出令人敬佩的毅力，當普沙特里回到起點後獲得大會工作人員和車手的熱烈掌聲，普沙特里興奮的說：「台灣真是一個美麗的國家，玉長公路上有世界最美麗的視野，今天也是我這輩子看過最多猴子的一天，謝謝很多騎車好友的協助讓我得以順利完賽。這次真是讓人驚艷，台灣太不可思議了，風景如此不同且獨特，我認為最美的部分是一邊海洋，另一邊山脈，真是難忘。 」

馮俊凱 經典賽 天空

