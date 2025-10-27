快訊

中職／猿象雨中爭冠 台灣大賽無裁定、有和局可能

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊先發投手李博登在雨中投得掙扎，先發3局丟掉3分，有3次四壞保送。記者黃仲裕／攝影
台灣大賽第五戰打到3局結束，樂天桃猿與中信兄弟隊仍以3：3平手，台中洲際棒球場持續的雨勢，也讓球迷好奇是否遇到大雨中斷怎麼辦？中職總冠軍賽沒有裁定，打滿9局若無法續戰也有和局可能。

猿隊在今年台灣大賽以3勝1敗取得優勢，兄弟回到洲際主場1局下就猛攻3分逆轉，只不過2局上猿隊也攻下2分，比賽又回到原點。

洲際棒球場現場從開賽前就有小雨飄落，隨著賽事進行也慢慢加大，第3局兩位先發投手李博登、魔神樂都因為鞋底堆積黏土，喊出暫停清除釘鞋卡住的紅土，現場球迷也紛紛穿上雨衣、舉起雨傘。

根據中職規章「年度季後賽及總冠軍賽比賽辦法」，每場比賽都需要完成正規9局，若完成第9局前因下雨或其他不可抗力終止，形成保留比賽；若在完成9局後出現平手，且因雨或其他不可抗力因素而終止比賽，則形成和局。

中職總冠軍賽史上尚未出現過和局，而如果真的因為和局導致兩隊打完7戰仍是平手，則將進行加賽的第八場，加賽日期於系列賽預定最後一場比賽後隔一日於最後一場比賽之主場球場進行。

中職 樂天桃猿 台灣大賽

