中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高
中信兄弟隊在總冠軍賽面對1勝3敗絕境，終於啟用老將陳俊秀先發，今天在第一局就扮演攻勢之鑰，敲出安打帶有2分打點，帶動單局3分，只用1局就確定改寫團隊在這波系列賽的單場最高得分。
兄弟打線前4戰冷冰冰，合計僅攻下4分，單場最多2分、最少0分，打擊狀況飽受檢討，處於絕境狀況下打線變陣，陳俊秀首度先發，扛第三棒、指定打擊。
面對猿隊洋投魔神樂，宋晟睿安打開路，江坤宇打向中外野，成晉發生接球失誤，陳俊秀補上安打、一棒帶有2分打點，許基宏安打延續攻勢，詹子賢以高飛犧牲打追加分數入袋。
兄弟只用1局攻下3分，已確定將是團隊在今年台灣大賽的單場新高得分。
