日職／伊藤大海勇奪澤村賞 達比修有後首位火腿投手獲殊榮

日本職棒象徵投手最高榮譽的「澤村賞」今日揭曉，由北海道日本火腿鬥士王牌伊藤大海，以整季穩定且壓制力十足的表現脫穎而出，成為繼2007年達比修有後，睽違18年再度為火腿奪下此殊榮的投手，同時也是首位出身北海道、拿下澤村賞的球員。

現年28歲的伊藤大海，本季先發27場，繳出14勝8敗、防禦率2.52的成績，勝率0.636、累積196.2局並送出195次三振，不僅連兩年榮膺「勝投王」，更以壓倒性成績奪下「三振王」，完成雙冠王壯舉。

他在澤村賞的七大標準中達標三項（登板數、勝率、三振），並在出賽數、勝場數、完投數、投球局數與奪三振等多項指標位居全聯盟之首。值得一提的是，伊藤本季27場先發中無一場提前於5局退場，展現超強耐投度，更投出6場完投，堪稱日職「最穩先發」。

澤村賞評選委員長堀內恒夫表示，今年雖無人能完全達到全部標準（15勝、150K、10完投、防禦率2.50以下、200局、25場登板、勝率6成以上），但伊藤的整體表現最具說服力：「從數據來看，他在兩聯盟中的表現最出色，展現了投手應有的責任感與完投意識。」

據評選委員會透露，伊藤大海與阪神隊的村上頌樹、DeNA東克樹以及軟銀隊有原航平一同入選最終候選名單，4位投手皆拿下14勝。

伊藤大海在領獎後表示：「澤村賞是我從小最嚮往、也是身為投手的最終目標。能夠獲獎，我感到無比榮幸，也對整季努力被肯定深感感激。」他也感謝總教練新庄剛志與團隊支持：「從自主訓練開始，我就設定明確目標，全季都為球隊勝利而戰。這份榮耀屬於全隊、家人與球迷。」

由於現代投手分工改變，澤村賞評選標準將從明年起微調，完投數將從10場下修為8場，局數門檻從200局調整為180局，以更貼近現代投球模式。

伊藤大海成為火腿隊自達比修有以來首位奪下澤村賞的投手，象徵球團再度培育出能主宰聯盟的王牌。他目前也入選日本武士隊，預計11月15、16日對戰韓國代表隊。他表示：「我會珍惜這份榮耀，持續精進，期許自己能到達到更高的層次。」