中職／桃猿拚G5染紅洲際打線僅換捕手 左外野率先湧現人潮

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
桃猿先發打線唯一變動僅換上魔神樂熟悉的捕手張閔勛(左)。 聯合報系資料照
桃猿先發打線唯一變動僅換上魔神樂熟悉的捕手張閔勛(左)。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊帶著3勝1敗前進洲際棒球場，尋求在今天鎖定隊史第8座、球團史第1座總冠軍，先發打線出爐，僅換上魔神樂熟悉的捕手張閔勛，其餘棒次維持不動。

總冠軍賽今天進行第5戰，已經「聽牌」的猿隊推出魔神樂先發，中信兄弟隊面臨背水一戰，由李博登先發扛起延長戰線的任務。

由於系列賽第5戰起都在洲際棒球場進行，確定不管最終拋出哪色彩帶，飄落地點都在洲際，猿隊帶著3勝前來踢館，昨天陳晨威向球迷霸氣喊話，雖然是平日，大家需要上班上課，「都給我請假來球場加油！」今天開放球迷進場時間一到，左外野果然湧入大量「黑衣人」，成為今天最先滿座的區域。

左外野的「黑衣人」，成為猿隊客場出賽的後盾，猿隊教頭古久保健二說：「今天在台中打，兄弟球迷一定會有很大的應援聲，但左外野我們的球迷也正在進場，相信球員也都聽得到他們的加油聲，想在今天就把冠軍拿下來。」但他也強調，雖然想在今天結束戰線，但不會糾結於此，抱持的想法就是把眼前的事情做到最好。

樂天桃猿隊台灣大賽G5先發陣容

1棒 林立 右外野手

2棒 陳晨威 左外野手

3棒 林子偉 二壘手

4棒 林泓育 指定打擊

5棒 林智平 三壘手

6棒 梁家榮 一壘手

7棒 張閔勛 捕手

8棒 成晉 中外野手

9棒 余德龍 游擊手

先發投手：魔神樂

