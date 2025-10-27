快訊

中職／兄弟得點圈22支1 平野惠一：得分比對方多才能贏

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊在台灣大賽前四戰場均1分，是陷入絕境關鍵。 中央社
中信兄弟隊在台灣大賽前四戰場均1分，得點圈22打數1安打是關鍵，總教練平野惠一點出，一部分也是因為投手表現得好，但還是要得分比對手多才能贏球。

兄弟與樂天桃猿隊的這四戰形成投手戰，兩隊合計也僅得12分，寫下總冠軍賽前四戰史上得分總和第二低的紀錄，最低是1993年兄弟象與統一獅隊爭冠，前四戰合計10分。

兄弟得點圈打擊率僅0.045引起熱議，平野惠一被問及此事時先反問：「那對方呢？跟對方比起來是比較低，還是要能夠比對方多得分才能贏球。」猿隊前四戰得點圈40打數5安打、打擊率1成25也不算太好。

平野惠一坦言，昨天球隊是有得分機會，但要怎麼去達成那最後一步，也有跟選手指導過，「只是上去決勝負的時候，有時候知道也未必能做到，當然作為職棒選手要知道自己該怎麼做。」

平野惠一也點出，有時當投手投得好的時候，打者也會被說打不好，面對像是猿隊威能帝、魔神樂這樣的洋投，要去想如何施加壓力，「不是只靠力量，要動點頭腦。」

