中職／平野惠一解釋陳俊秀先發原因：背水一戰不用猶豫

中信兄弟隊在台灣大賽進入1勝3敗的絕境，今天打線進行大幅調整，總教練平野惠一坦言，王威晨回到三壘守備，才能夠讓陳俊秀、許基宏同時上場，也是在背水一戰情況下才能啟用的調度。

王威晨因傷勢恢復尚未到百分百，前幾場都擔任指定打擊，但今天回到先發三壘手，平野惠一表示，守備方面雖然選手本人一直說沒問題，但教練團仍會考量身體狀況，但在剩下三場比賽的狀況下，只能讓大家加油。

陳俊秀前4戰僅上場代打1打席，但生涯對戰魔神樂打擊率3成68，在今天排上先發第三棒、指定打擊，平野惠一表示：「對戰數據是一個考量，一直想要放俊秀上場，在現在這樣的狀況下，不用猶豫。」

另外將宋晟睿排在先發第一棒也是考量生涯對戰魔神樂打擊率6成36，平野惠一指出，雖然宋晟睿在這個系列賽表現不太好，「但他對戰打得太好，相信會有這樣的自信。」

江坤宇在今年台灣大賽的首安尚未出爐，但被排在先發第二棒，平野惠一表示，要解釋原因的話可能要30分鐘，不過勝率是一個考量，另外就是打線整體的平衡度，「想把大家都排上場，但要得分也要兼顧守備，如何啟用人選是比較困難。」順帶一提，江坤宇生涯對戰魔神樂打擊率3成53。