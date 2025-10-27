快訊

中職／陳晨威創作烤肉三行詩 阿公認證烤出全猿一心

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
陳晨威昨天以兩分砲成為致勝英雄。中央社
隨著季後賽道路踏出驚奇之旅，樂天桃猿隊在這段期間3度烤肉成為話題，陳晨威昨天以兩分砲成為致勝英雄，賽後順口溜「烤肉烤起來，勝利贏過來」，總教練古久保健二也不諱言，透過烤肉，把全隊的心凝聚在一起，才有現在的成果，「如果真的拿到總冠軍，再一起烤一次。」

陳晨威昨天以單場MVP之姿出席記者會，談到延賽期間對於球隊備戰的影響，出口成詩：「好玩一直玩、烤肉烤起來、勝利贏過來」，古久保當時表情沒有一絲一毫動搖，日文翻譯則是險些嘴角失守，有趣畫面賽後洗版社群網站。

古久保健二表示，例行賽結束後到現在，大家一起烤肉三次，「桃園球場正好也在進行秋訓，參加秋訓的選手也都有一起來參加，透過這個活動，把大家的心團聚在一起，才有現在的成果。」

陳晨威昨天許願，如果最終奪冠，希望可以「全猿」再一起烤肉，古久保聽聞後笑答：「當然，如果真的拿到，再一起去烤一次吧！如果選手有這個要求，他們想做的，無條件都給他們做。」

樂天桃猿 陳晨威 古久保健二

