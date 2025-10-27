聽新聞
中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒
中信兄弟隊在台灣大賽陷入一勝三敗的絕境，不能再輸任何一場的壓力下回到台中洲際主場，先發打線大變陣，陳俊秀系列賽首次先發、曾頌恩首戰後再次先發，期待突破前四戰場均1分得分的低迷狀態。
兄弟前四場僅得4分，若今天得分在10分內，將刷新中職台灣大賽5場單隊得分新低，原紀錄為1999年和信鯨、2014年兄弟共同保持的14分；若今天無法得分且系列賽就此結束，也將追平單屆最低得分，與2010年只打4場就被橫掃的興農牛並列。
中信兄弟隊台灣大賽G5先發陣容
1棒 宋晟睿 中外野手
2棒 江坤宇 游擊手
3棒 陳俊秀 指定打擊
4棒 許基宏 一壘手
5棒 王威晨 三壘手
6棒 詹子賢 左外野手
7棒 曾頌恩 右外野手
8棒 黃韋盛 二壘手
9棒 高宇杰 捕手
先發投手：李博登
