中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
陳俊秀台灣大賽首次先發。 聯合報系資料照
中信兄弟隊在台灣大賽陷入一勝三敗的絕境，不能再輸任何一場的壓力下回到台中洲際主場，先發打線大變陣，陳俊秀系列賽首次先發、曾頌恩首戰後再次先發，期待突破前四戰場均1分得分的低迷狀態。

兄弟前四場僅得4分，若今天得分在10分內，將刷新中職台灣大賽5場單隊得分新低，原紀錄為1999年和信鯨、2014年兄弟共同保持的14分；若今天無法得分且系列賽就此結束，也將追平單屆最低得分，與2010年只打4場就被橫掃的興農牛並列。

中信兄弟隊台灣大賽G5先發陣容

1棒 宋晟睿 中外野手

2棒 江坤宇 游擊手

3棒 陳俊秀 指定打擊

4棒 許基宏 一壘手

5棒 王威晨 三壘手

6棒 詹子賢 左外野手

7棒 曾頌恩 右外野手

8棒 黃韋盛 二壘手

9棒 高宇杰 捕手

先發投手：李博登

台灣大賽 中信兄弟 曾頌恩

中職／平野惠一解釋陳俊秀先發原因：背水一戰不用猶豫

中信兄弟隊在台灣大賽進入1勝3敗的絕境，今天打線進行大幅調整，總教練平野惠一坦言，王威晨回到三壘守備，才能夠讓陳俊秀、許...

中職／兄弟得點圈22支1 平野惠一：得分比對方多才能贏

中信兄弟隊在台灣大賽前四戰場均1分，得點圈22打數1安打是關鍵，總教練平野惠一點出，一部分也是因為投手表現得好，但還是要...

中職／桃猿拚G5染紅洲際打線僅換捕手 左外野率先湧現人潮

樂天桃猿隊帶著3勝1敗前進洲際棒球場，尋求在今天鎖定隊史第8座、球團史第1座總冠軍，先發打線出爐，僅換上魔神樂熟悉的捕手...

中職／陳晨威創作烤肉三行詩 阿公認證烤出全猿一心

隨著季後賽道路踏出驚奇之旅，樂天桃猿隊在這段期間3度烤肉成為話題，陳晨威昨天以兩分砲成為致勝英雄，賽後順口溜「烤肉烤起來...

中職／1勝3敗逆轉奪冠機率僅17.7％ 兄弟盼再演「養父鐵神蹟」

中信兄弟昨（26）日在第4戰以1比3不敵樂天桃猿，系列賽陷入1勝3敗的絕對劣勢。雙方今日移師台中洲際棒球場進行G5生死戰，若兄弟再敗，桃猿將是近6年來首度封王。 歷史數據顯示，台灣大賽系列賽1勝

