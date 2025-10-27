快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／1勝3敗逆轉奪冠機率僅17.7％ 兄弟盼再演「養父鐵神蹟」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
養父鐵在2001年冠軍戰一夫當關，帶領兄弟上演大逆襲。報系資料照
養父鐵在2001年冠軍戰一夫當關，帶領兄弟上演大逆襲。報系資料照

中信兄弟昨（26）日在第4戰以1比3不敵樂天桃猿，系列賽陷入1勝3敗的絕對劣勢。雙方今日移師台中洲際棒球場進行G5生死戰，若兄弟再敗，桃猿將以3年來首度封王。

歷史數據顯示，台灣大賽系列賽1勝3敗的球隊，最終能逆轉奪冠的機率僅17.7%，而兄弟隊史共4度在台灣大賽遭遇1勝3敗的劣勢，僅2001年成功逆轉統一獅封王，勝率為25%。

根據中華職棒統計，歷年共有17支球隊在台灣大賽陷入1勝3敗的絕境，最終能成功逆轉奪冠的僅有3隊，分別是2001年兄弟象、2015年Lamigo桃猿與2020年統一7-ELEVEn獅，成功率僅17.7%。

巧合的是，這3次逆轉都與兄弟有關。他們既是2001年的逆轉英雄，也是2015與2020年的悲情苦主。

當年系列賽G5由日籍投手養父鐵擔綱先發，他在前9局投球中僅失2分，雙方戰成平手後仍堅守投手丘，最終用145球熱血完投10局，被敲11安、送出8次三振、僅1次保送，以無責失2分拿下關鍵勝投，替兄弟續命成功。

更傳奇的是，養父鐵在G6、G7連兩天「中0日」登板後援，連續守下勝利，率領球隊上演驚天動地的逆轉秀，兄弟連拿3勝氣走統一。養父鐵在系列賽締造2勝2救援的驚人紀錄，MVP當之無愧，更寫下無可動搖的史詩級傳說。

如今兄弟再度面臨相似的命運，是否能夠重現「養父鐵奇蹟」？答案將在台中洲際的關鍵G5揭曉。

兄弟 成功 棒球場 後援

相關新聞

中職／桃猿沒有死！挑戰高懸26年「下剋上」紀錄

樂天桃猿隊在今年台灣大賽取得3勝1敗「聽牌」，誰能想到年度戰績第三的球隊能夠一路鎖住對手就是沒有死，而距離挑戰中職高懸2...

中職／1勝3敗逆轉奪冠機率僅17.7％ 兄弟盼再演「養父鐵神蹟」

中信兄弟昨（26）日在第4戰以1比3不敵樂天桃猿，系列賽陷入1勝3敗的絕對劣勢。雙方今日移師台中洲際棒球場進行G5生死戰，若兄弟再敗，桃猿將以3年來首度封王。 歷史數據顯示，台灣大賽系列賽1勝3

中職／兄弟台灣大賽陷絕境 周思齊發布祭品文：贏1場捐10萬

中信兄弟隊在台灣大賽陷入一勝三敗的絕境，再一敗就會被樂天桃猿隊淘汰出局，前兄弟球星周思齊特別發布祭品文，只要球隊每贏一場...

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發 江坤宇2棒

中信兄弟隊在台灣大賽陷入一勝三敗的絕境，不能再輸任何一場的壓力下回到台中洲際主場，先發打線大變陣，陳俊秀系列賽首次先發、...

中職／洲際過去7度飄落總冠軍彩帶 桃猿比兄弟還會拋

樂天桃猿隊今天帶著總冠軍賽3勝1敗前進客場，尋求隊史第8座、球團史第1座總冠軍，不論今年哪隊稱霸，封王彩帶都將飄落洲際棒...

中信黑豹旗開打！女黑豹300人創新高

第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天於台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場開打，二一二支參賽球隊齊聚開幕典禮，本屆女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。