中職／1勝3敗逆轉奪冠機率僅17.7％ 兄弟盼再演「養父鐵神蹟」

中信兄弟昨（26）日在第4戰以1比3不敵樂天桃猿，系列賽陷入1勝3敗的絕對劣勢。雙方今日移師台中洲際棒球場進行G5生死戰，若兄弟再敗，桃猿將以3年來首度封王。

歷史數據顯示，台灣大賽系列賽1勝3敗的球隊，最終能逆轉奪冠的機率僅17.7%，而兄弟隊史共4度在台灣大賽遭遇1勝3敗的劣勢，僅2001年成功逆轉統一獅封王，勝率為25%。

根據中華職棒統計，歷年共有17支球隊在台灣大賽陷入1勝3敗的絕境，最終能成功逆轉奪冠的僅有3隊，分別是2001年兄弟象、2015年Lamigo桃猿與2020年統一7-ELEVEn獅，成功率僅17.7%。

巧合的是，這3次逆轉都與兄弟有關。他們既是2001年的逆轉英雄，也是2015與2020年的悲情苦主。

當年系列賽G5由日籍投手養父鐵擔綱先發，他在前9局投球中僅失2分，雙方戰成平手後仍堅守投手丘，最終用145球熱血完投10局，被敲11安、送出8次三振、僅1次保送，以無責失2分拿下關鍵勝投，替兄弟續命成功。

更傳奇的是，養父鐵在G6、G7連兩天「中0日」登板後援，連續守下勝利，率領球隊上演驚天動地的逆轉秀，兄弟連拿3勝氣走統一。養父鐵在系列賽締造2勝2救援的驚人紀錄，MVP當之無愧，更寫下無可動搖的史詩級傳說。

如今兄弟再度面臨相似的命運，是否能夠重現「養父鐵奇蹟」？答案將在台中洲際的關鍵G5揭曉。