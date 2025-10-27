中職／兄弟台灣大賽陷絕境 周思齊發布祭品文：贏1場捐10萬

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟總冠軍賽陷入絕境，前球星周思齊特別發布祭品文。 聯合報系資料照
中信兄弟總冠軍賽陷入絕境，前球星周思齊特別發布祭品文。 聯合報系資料照

中信兄弟隊在台灣大賽陷入一勝三敗的絕境，再一敗就會被樂天桃猿隊淘汰出局，前兄弟球星周思齊特別發布祭品文，只要球隊每贏一場就會捐出10萬元給球芽基金，作為培育基層棒球使用。

中信兄弟隊在台灣大賽征戰的期間，周思齊也一直隨隊協助，他自謙只是「打雜」，無論是撿球、餵球，只要能幫助這些年輕小老弟的都會做。

周思齊也在今天發布祭品文，希望召喚兄弟球迷繼續為這支球隊應援，他在文中指出：「我們不是因為贏才支持，是因為相信，才會一起贏到最後。不管落後多少分，不管外面怎麼說，我們都不能退縮。」

周思齊祭品文全文如下：

我們還在這｜冠軍祭品文

一勝三敗。

大家都說這樣很難。

但我們都知道——

難的時候，才是信念開始的時候。

這一整季，大家一起笑過、哭過、吶喊過，

從開幕戰到現在，

我們看見的不只是比分，

是我們大家拼到最後一球、流著汗還在咬牙的樣子。

【我的祭品願】

從這一刻開始，

直到奪下，每贏一場。我個人捐出10萬元給「球芽」培育基層。

因為我相信，

勝利不是只有場上的榮耀，

更是信念能長成希望的證明。

每一次逆轉，

都要讓更多孩子能穿上球衣、拿起手套，

去追他們自己的夢。

我們不是因為贏才支持，

是因為相信，才會一起贏到最後。

不管落後多少分，不管外面怎麼說，

我們都不能退縮。

這不只是比賽，

這是屬於我們、屬於棒球、屬於信念的戰鬥！

