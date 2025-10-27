中職／兄弟台灣大賽陷絕境 周思齊發布祭品文：贏1場捐10萬

中信兄弟隊在台灣大賽陷入一勝三敗的絕境，再一敗就會被樂天桃猿隊淘汰出局，前兄弟球星周思齊特別發布祭品文，只要球隊每贏一場就會捐出10萬元給球芽基金，作為培育基層棒球使用。

中信兄弟隊在台灣大賽征戰的期間，周思齊也一直隨隊協助，他自謙只是「打雜」，無論是撿球、餵球，只要能幫助這些年輕小老弟的都會做。

周思齊也在今天發布祭品文，希望召喚兄弟球迷繼續為這支球隊應援，他在文中指出：「我們不是因為贏才支持，是因為相信，才會一起贏到最後。不管落後多少分，不管外面怎麼說，我們都不能退縮。」

周思齊祭品文全文如下：