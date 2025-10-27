快訊

中職／桃猿沒有死！挑戰高懸26年「下剋上」紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊取得3勝1敗聽牌。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊取得3勝1敗聽牌。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊在今年台灣大賽取得3勝1敗「聽牌」，誰能想到年度戰績第三的球隊能夠一路鎖住對手就是沒有死，而距離挑戰中職高懸26年的「下剋上」封王紀錄也只差一步之遙。

中職過去從季後挑戰賽打到總冠軍賽的11支隊伍中，只有1998年味全、1999年味全、2007年統一、2022年兄弟曾拿下最終冠軍，比率不到一半。

其中更是僅有1998年、1999年的味全龍是在年度戰績前二名以外，卻能夠打到封王的「下剋上」球隊，2007年統一獅年度第一、2022年中信兄弟年度第二，那兩年的龍隊年度戰績都是第三。

猿隊今天與兄弟要移師台中洲際棒球場進行總冠軍系列賽第五戰，隊史過去4次在總冠軍賽3勝1敗都在第5戰成功拋下彩帶，只不過過去都是藍色彩帶，今年有機會換看樂天進駐後改款的酒紅色彩帶首次拋上天空。

樂天桃猿 中職 中信兄弟

