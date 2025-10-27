中職／洲際過去7度飄落總冠軍彩帶 桃猿比兄弟還會拋

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊最快將在今天拋下酒紅彩帶。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊今天帶著總冠軍賽3勝1敗前進客場，尋求隊史第8座、球團史第1座總冠軍，不論今年哪隊稱霸，封王彩帶都將飄落洲際棒球場，而猿隊本身就是最常在洲際拋彩帶的球隊，今天有機會讓洲際再次變天。

洲際棒球場過去共7度作為總冠軍誕生舞台，包括猿隊3次、中信兄弟隊2次、統一獅隊1次、義大犀牛隊1次，猿隊2014、17、19年都是在洲際客場降伏兄弟稱霸。

猿隊在季後挑戰賽先居0勝2敗劣勢，連贏3場逆轉，淘汰上半季冠軍統一獅隊，如今在總冠軍賽也對下半季冠軍、全年第一兄弟握有3勝1敗，距離球團史首冠只差一步，若能實現冠軍美夢，也將是史上第二支未奪季冠軍卻成最終總冠軍的球隊，過去唯一一例為2007年統一獅隊。

猿隊推出魔神樂，尋求讓戰線在今天畫下句點，兄弟面臨背水一戰，則由李博登扛起不能輸的壓力。此外，兄弟打線目前4戰僅拿4分，而總冠軍賽系列賽最少得分紀錄由2010年興農牛隊4分（4場）保持，若兄弟今天沒有分數進袋，將追平總冠軍賽最少總得分紀錄。

統一獅 樂天桃猿 棒球

