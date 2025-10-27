聽新聞
0:00 / 0:00

中信黑豹旗開打！女黑豹300人創新高

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華棒球協會理事長辜仲諒為女黑豹代表戴上象徵勇氣的棒球帽。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒為女黑豹代表戴上象徵勇氣的棒球帽。圖／中華棒球協會提供

第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天於台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場開打，二一二支參賽球隊齊聚開幕典禮，本屆女子組有九隊報名，女黑豹總數達三百人，創下賽事新高。本屆中信盃黑豹旗冠、亞軍球隊將獲年底「台日高中棒球對抗賽」出賽資格，對決日本夏季甲子園組成的北海道及九州兩支聯隊。

由中國信託商業銀行冠名贊助的中信盃黑豹旗，為全國規模最大青棒賽事，上周甫連任世界棒壘球總會執行副會長的中華棒球協會理事長辜仲諒出席開幕典禮。他表示，黑豹旗是台灣高中棒球的重要賽事，更是青年選手選擇未來人生的重要轉折點，他勉勵學生們若選擇繼續打球，將不再只是代表自己或學校，而是肩負起代表國家的責任與榮譽。

辜仲諒也分享去年在日本觀戰世界十二強賽時，見證中華隊以團結與毅力戰勝強敵，展現「遇強則強」的精神，讓世界看到台灣人的凝聚力。

中國信託已連續十一年冠名贊助中信盃黑豹旗賽事，中信銀行董事長陳佳文分享，台灣棒球實力在國際占一席之地，其中青棒扮演承上啟下的角色，這也是中國信託特別重視中信盃黑豹旗的主因。

本屆冠、亞軍球隊將獲年底「台日高中棒球對抗賽」出賽資格，晉級四強則有機會前進中信兄弟隊訓練基地中國信託屏東公益園區，體驗職棒體能訓練營。中信銀行今年也補助十四支新參賽球隊各新台幣十萬元，更將提供比賽用球、訂製牛皮手套及品牌球棒予晉級卅二強的社團球隊。

黑豹旗 辜仲諒 甲子園 中信金

延伸閱讀

黑豹旗／中信盃212隊開戰 四強球隊體驗中信兄弟訓練營

黑豹旗／212隊爭冠正式開打！辜仲諒勉「女黑豹」打出自信風采

棒球／辜仲諒獲WBSC金鑽榮譽獎章 中信兄弟也被提到

棒球／辜仲諒主持亞棒總會員大會 中華隊12強奪冠畫面迎賓

相關新聞

中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊...

中職／G5魔神樂vs.李博登 首度酒紅彩帶飄落就在27日？

樂天桃猿隊距離連續兩輪「下剋上」，只剩最後一步，派出魔神樂把關總冠軍賽第5戰，尋求隊史第8座、球團史第1座總冠軍；沒有退...

中職／陳晨威致勝轟想到國際賽 號召球迷一起在台中拋彩帶

樂天桃猿隊外野手陳晨威今天8局下轟出致勝兩分砲，幫助球隊以3：1擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽3勝1敗領先，他對球迷喊話：「我...

中職／陳晨威逮到吳俊偉失投球開轟 平野惠一賽後有感而發

中信兄弟隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊一路僵持，8局下遭陳晨威兩分砲轟垮，終場以1：3落敗，總冠軍賽陷入1勝3敗重大危...

中職／「兄弟拋彩帶是預期」 林立關鍵美技談聽牌還是要戰戰兢兢

1：1僵持之際，8局上岳政華掃向右外野的深遠飛球，讓陳冠宇的頭都低了下來、預感大事不妙，結果林立在右外野「桃園捷運」廣告...

中信黑豹旗開打！女黑豹300人創新高

第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天於台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場開打，二一二支參賽球隊齊聚開幕典禮，本屆女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。