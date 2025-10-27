中信黑豹旗開打！女黑豹300人創新高

第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天於台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場開打，二一二支參賽球隊齊聚開幕典禮，本屆女子組有九隊報名，女黑豹總數達三百人，創下賽事新高。本屆中信盃黑豹旗冠、亞軍球隊將獲年底「台日高中棒球對抗賽」出賽資格，對決日本夏季甲子園組成的北海道及九州兩支聯隊。

由中國信託商業銀行冠名贊助的中信盃黑豹旗，為全國規模最大青棒賽事，上周甫連任世界棒壘球總會執行副會長的中華棒球協會理事長辜仲諒出席開幕典禮。他表示，黑豹旗是台灣高中棒球的重要賽事，更是青年選手選擇未來人生的重要轉折點，他勉勵學生們若選擇繼續打球，將不再只是代表自己或學校，而是肩負起代表國家的責任與榮譽。

辜仲諒也分享去年在日本觀戰世界十二強賽時，見證中華隊以團結與毅力戰勝強敵，展現「遇強則強」的精神，讓世界看到台灣人的凝聚力。

中國信託已連續十一年冠名贊助中信盃黑豹旗賽事，中信銀行董事長陳佳文分享，台灣棒球實力在國際占一席之地，其中青棒扮演承上啟下的角色，這也是中國信託特別重視中信盃黑豹旗的主因。

本屆冠、亞軍球隊將獲年底「台日高中棒球對抗賽」出賽資格，晉級四強則有機會前進中信兄弟隊訓練基地中國信託屏東公益園區，體驗職棒體能訓練營。中信銀行今年也補助十四支新參賽球隊各新台幣十萬元，更將提供比賽用球、訂製牛皮手套及品牌球棒予晉級卅二強的社團球隊。