中職／樂天桃猿聽牌！桃園「雙媽會」助攻 距總冠軍僅差一勝

2025年台灣大賽今晚在樂天桃園棒球場開打，桃園市仁海宮與慈護宮「雙媽」在現場觀賽加持，樂天桃猿最終以3:1的分數擊敗中信兄弟，距離奪得台灣大賽總冠軍獎盃僅差一勝。

桃園市長張善政今晚出席「台灣大賽G4仁海宮與慈護宮雙媽會愛心公益活動」，表示連日陰雨終於放晴，樂天桃猿隊對戰中信兄弟隊第四場冠軍戰得以如期開打，過去桃園球場常受天候影響，經中央、市府團隊及樂天球團通力合作，持續優化排水與整備機制，讓場地在雨停後能迅速恢復到場地比賽條件狀態。

張善政指出，今晚比賽特別邀請桃園慈護宮與中壢仁海宮主神蒞臨觀賽，象徵「雙媽同場」庇佑球隊、凝聚地方向心力。現場球迷熱情吶喊、加油聲不斷，展現桃園人對球隊的支持與信心，也讓宗教信仰與運動賽事在此交織，成為一場兼具文化意涵與地方活力的盛會。

民政局表示，中壢仁海宮建廟200周年暨桃園慈護宮圓醮大典期間，兩宮攜手舉辦「雙媽會」活動，結合宗教信仰與體育熱情，共同為樂天桃猿隊加油。本次活動不僅慶祝桃猿睽違三年再度挺進台灣大賽，更藉由信仰力量凝聚地方民心，祝福球隊再創佳績。