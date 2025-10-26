日職／總冠軍賽周東佑京5安寫紀錄 軟銀搶勝扳平戰局

日職總冠軍賽軟銀鷹隊昨天首戰吞敗，今天打線爆發，山川穗高開轟，單場進帳5分打點，周東佑京單場5安，寫下總冠軍賽單場最多安打紀錄，軟銀10比1擊敗阪神，扳平戰局。

日本職棒7戰4勝制總冠軍賽昨天開打，福岡軟銀鷹隊昨天以1比2吞敗，今天繼續在福岡巨蛋迎戰阪神虎隊，阪神虎隊1局上靠著佐藤輝明安打先馳得點。

軟銀隊1局下就有攻勢，靠著接連安打、四壞保送，2人出局後栗原陵矢安打送回追平分，山川穗高二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數。

軟銀隊2局下再起攻勢，靠著周東佑京三壘打先送回1分，再靠著暴投跑回分數，近藤健介安打添分，栗原陵矢遭觸身球保送，山川穗高開轟、一棒3分幫助球隊拉開領先差距。

軟銀隊5局下2人出局後，靠著柳田悠岐、周東佑京接連安打，再靠著暴投跑回團隊第10分；周東佑京今天5打席都敲出安打，包括3支一壘安打、1支二壘打、1支三壘打，貢獻1分打點，刷新日職總冠軍賽單場最多安打數紀錄。

軟銀隊先發投手上澤直之總計用100球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發拿下勝投。