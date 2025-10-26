中職／陳晨威敲超前轟建功 透露心態秘訣「烤肉烤起來」

台灣大賽G4樂天桃猿隊靠著陳晨威敲超前2分砲，擊退中信兄弟隊，取得3勝聽牌優勢；雖延賽了4天，不過桃猿用烤肉放鬆心情，陳晨威賽後透露秘訣「烤肉烤起來，勝利贏過來」。

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場的主場賽事，與中信兄弟隊以1比1鏖戰到8局下，靠著陳晨威轟出超前2分砲，最終以3比1擊退兄弟、順利聽牌。這也是陳晨威在總冠軍賽個人首轟，他表示，「感覺就像國際賽首轟，面對大型比賽，扛著壓力的感覺，可以為球隊建功是很開心的事情。」

雖然前3個打席陳晨威都沒有安打，不過他感謝隊長林立提醒，「他說打得再爛，關鍵時打出關鍵一擊，就是最好的結果」；陳晨威提到，自己並沒有到陷入低潮，只是結果不太好，「不要因為不好結果去影響自己，每次上去打擊都相信自己的感覺。」

不過，陳晨威直言，敲出這支超前轟有釋放壓力感覺，「當下自己也不知道在胡言亂語什麼，因為剛好在主場又滿場，球迷沸騰感覺會讓整個氣勢都帶上來，也帶動休息室球員氣氛，我覺得這是很棒的感覺。」

今天第4戰，因為連日雨勢，延了4天才順利完成，這中間桃猿隊練球完還一起在球場烤肉，賽後陳晨威笑說：「好玩一起玩，烤肉烤起來，勝利贏過來」；他指出，「我們玩歸玩，但不是那種在場上嬉皮笑臉亂玩，用我們的節奏、心態去面對比賽，不要把比賽看得那麼重、綁手綁腳的。」

明天台灣大賽要移師洲際棒球場，雖然是星期一，但陳晨威笑說：「很多球迷要上班，但希望他們可以撥空進場為我們加油，請假也可以，希望跟大家一起拋下紅色彩帶」；面對明天比賽，陳晨威說：「大家繼續玩，玩就對了，等到明天比賽順利拿下的話，我們再繼續烤肉。」