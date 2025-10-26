中職／有想過全壘打分出勝負 古久保健二盛讚陳晨威開轟很漂亮

樂天桃猿隊今天掌握主場優勢，在桃園球場以3：1擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽3勝1敗聽牌，總教練古久保健二說：「有想過全壘打分出勝負，陳晨威那一球真的非常漂亮。」

兩隊打完前7局1：1平手，陳晨威8局下跳出來當英雄，面對兄弟中繼投手吳俊偉，在球數落後下逮中失投速球，轟成右外野方向兩分砲，賽後獲選單場MVP。

古久保健二表示，今年主場最後一戰，球迷應援是最大力量，陳晨威打破僵局，這支全壘打很漂亮。

猿隊洋投威能帝先發6局失1分，狂飆10次三振， 陳冠宇後援1局無失分，生涯首次在總冠軍賽奪下勝投；古久保健二表示，威能帝整體投球受到場地溼滑的影響，平衡感不是很好，但球速有投出來，第6局連投3次三振，球數達到100球時，教練團經過討論決定換投。

隊史第8冠、樂天集團接手首冠只差最後一勝，古久保健二說：「明天要把練習的東西全部展現出來，我們是挑戰者身分，所有細節都要做好。」