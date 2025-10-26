中職／陳晨威致勝轟想到國際賽 號召球迷一起在台中拋彩帶

樂天桃猿隊外野手陳晨威今天8局下轟出致勝兩分砲，幫助球隊以3：1擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽3勝1敗領先，他對球迷喊話：「我們聽牌了，希望球迷在台中和我們一起拋下彩帶。」

陳晨威8局下面對兄弟第2任投手吳俊偉，在球數落後下逮中他的失投速球，轟上右外野看台，生涯首次在總冠軍賽開轟，也是首次獲選總冠軍賽MVP。

桃園棒球場今天湧進爆滿18000人觀戰，他說：「感覺就像國際賽轟出全壘打，為球隊建功、搶下勝利，心情很亢奮，這是很開心的事。」

陳晨威表示，比賽前半段形成僵持局面，自己表現也不好，隊長林立特別提醒，關鍵一擊就是最好的結果；總冠軍賽休4天再打，自己努力調適狀況，持續訓練維持手感。

猿隊離隊史第8座總冠軍只差1勝，最快明天有機會在台中洲際球場封王，陳晨威說：「明天是客場、又是平日比賽，球迷可能要上班、上課，希望大家抽空到球場支持我們。」