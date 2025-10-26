快訊

中職／陳晨威致勝轟想到國際賽 號召球迷一起在台中拋彩帶

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳晨威8局下轟出致勝兩分砲，成為樂天桃猿隊贏球大功臣。記者葉信菉／攝影
陳晨威8局下轟出致勝兩分砲，成為樂天桃猿隊贏球大功臣。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊外野手陳晨威今天8局下轟出致勝兩分砲，幫助球隊以3：1擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽3勝1敗領先，他對球迷喊話：「我們聽牌了，希望球迷在台中和我們一起拋下彩帶。」

陳晨威8局下面對兄弟第2任投手吳俊偉，在球數落後下逮中他的失投速球，轟上右外野看台，生涯首次在總冠軍賽開轟，也是首次獲選總冠軍賽MVP。

桃園棒球場今天湧進爆滿18000人觀戰，他說：「感覺就像國際賽轟出全壘打，為球隊建功、搶下勝利，心情很亢奮，這是很開心的事。」

陳晨威表示，比賽前半段形成僵持局面，自己表現也不好，隊長林立特別提醒，關鍵一擊就是最好的結果；總冠軍賽休4天再打，自己努力調適狀況，持續訓練維持手感。

猿隊離隊史第8座總冠軍只差1勝，最快明天有機會在台中洲際球場封王，陳晨威說：「明天是客場、又是平日比賽，球迷可能要上班、上課，希望大家抽空到球場支持我們。」

中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊...

中職／G5魔神樂vs.李博登 首度酒紅彩帶飄落就在27日？

樂天桃猿隊距離連續兩輪「下剋上」，只剩最後一步，派出魔神樂把關總冠軍賽第5戰，尋求隊史第8座、球團史第1座總冠軍；沒有退...

中職／陳晨威致勝轟想到國際賽 號召球迷一起在台中拋彩帶

樂天桃猿隊外野手陳晨威今天8局下轟出致勝兩分砲，幫助球隊以3：1擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽3勝1敗領先，他對球迷喊話：「我...

中職／陳晨威逮到吳俊偉失投球開轟 平野惠一賽後有感而發

中信兄弟隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊一路僵持，8局下遭陳晨威兩分砲轟垮，終場以1：3落敗，總冠軍賽陷入1勝3敗重大危...

中職／「兄弟拋彩帶是預期」 林立關鍵美技談聽牌還是要戰戰兢兢

1：1僵持之際，8局上岳政華掃向右外野的深遠飛球，讓陳冠宇的頭都低了下來、預感大事不妙，結果林立在右外野「桃園捷運」廣告...

中職／有想過全壘打分出勝負 古久保健二盛讚陳晨威開轟很漂亮

樂天桃猿隊今天掌握主場優勢，在桃園球場以3：1擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽3勝1敗聽牌，總教練古久保健二說：「有想過全壘打分...

