中職／陳晨威逮到吳俊偉失投球開轟 平野惠一賽後有感而發

中信兄弟隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊一路僵持，8局下遭陳晨威兩分砲轟垮，終場以1：3落敗，總冠軍賽陷入1勝3敗重大危機，總教練平野惠一賽後特別提到，選手都想當英雄，必須串聯下一棒攻擊才是重點。

桃園球場今天進爆滿18000人觀戰，右外野看台都是兄弟球迷，締造歷年中職總冠軍賽第66場滿場紀錄，平野惠一說：「每次都要強調，感謝滿場觀眾，不管主客場比賽，兄弟球迷都會進場加油，今天以敗戰結束，要對他們說抱歉。」

兄弟全場只出現6支安打，唯一得分是4局上許基宏轟出陽春砲；平野惠一表示，雙方都推出王牌投手，想要得分很困難，中繼投手成為勝敗關鍵，儘量不能失分。

兄弟6局上無人出局攻占一、三壘，接下來連續3名者都遭猿隊先發投手威能帝三振，平野惠一坦言「很傷」。

兄弟洋投羅戈先發7局退場，失兩分只有1分自責，投出7次三振，吳俊偉接手後被陳晨威轟出兩分砲，平野惠一說：「除了考量羅戈的用球數，球威、犀利度、控球已有下滑現象，換上吳俊偉是阻止失分最好的選擇。」

他表示，吳俊偉對陳晨威已經搶到兩好球，接下來速球失投挨轟，陳晨威也掌握很好，中繼投手一球都不能失誤。