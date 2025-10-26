中職／G5魔神樂vs.李博登 首度酒紅彩帶飄落就在27日？

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊取得3勝1敗聽牌。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊距離連續兩輪「下剋上」，只剩最後一步，派出魔神樂把關總冠軍賽第5戰，尋求隊史第8座、球團史第1座總冠軍；沒有退路的中信兄弟隊，則由李博登把背水一戰。

猿隊今天以3：1擊敗兄弟，守下在今年總冠軍賽在「花果山」桃園棒球場的唯一戰役，也將帶著3勝1敗前進客場，今年台灣大賽無論將灑落酒紅或黃色彩帶，背景都確定會是洲際棒球場。

猿隊隊史7冠都來自「La New熊」、「Lamigo桃猿」隊時期，樂天桃猿隊前兩度進入總冠軍賽都抱憾，今年要叩關球團史首冠，明天推出魔神樂先發，他在系列賽扛起首戰，繳出7局無失分好投奪勝，有機會為猿隊終結戰線。

兄弟身為去年霸主、過去4年3冠，都在5戰內解決對手，久違在總冠軍賽陷入苦戰，明天將推出在第2戰繳出6局失1分的李博登尋求續命。

