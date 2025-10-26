中職／「兄弟拋彩帶是預期」 林立關鍵美技談聽牌還是要戰戰兢兢

1：1僵持之際，8局上岳政華掃向右外野的深遠飛球，讓陳冠宇的頭都低了下來、預感大事不妙，結果林立在右外野「桃園捷運」廣告看板前上演美技接殺，林立曾受腦震盪之苦，這球依然奮不顧身，他淡淡說：「比賽就是這樣，想盡辦法去做，受傷是後面的事情。」

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，在總冠軍賽取得3勝1敗聽牌，此役雙方先發投手威能帝、羅戈都有不愧王牌名號的好投，1：1僵持局面進入牛棚戰。

陳冠宇負責的第8局，首位打者岳政華就讓他嚇出一身冷汗，氣勢十足的飛球一路朝右外野飛去，眼看就是一支長打，結果林立撞在牆上演出美技接殺。

「我覺得他打得非常好！」林立指出，冠宇這球可能失投，但只要沒有出牆、還留在場內，有機會可以接到的球，自己就會想辦法接到，「哪怕是撞牆，好險自己有接住，把可能被對手可能的安打機會化解掉。」

林立曾受腦震盪所苦，這一撞也讓外界驚心，他也坦言：「碰撞這件事情，對我自己要非常注意，因為自己一直都有腦震盪的狀況。」但他也説：「比賽就是這樣，想盡辦法去做，（碰撞了）說不定會成功，受傷是後面的事情，就是明天再觀察看看，有沒有不舒服。」他說隊友很強，就算林泓育或自己沒下場，球隊還是有能力贏球，「有沒有誰不是很重要，一個串一個，每個先發下場的想辦法完成比賽。」

猿隊搶下3勝聽牌，林立認為球隊沒有壓力，「我們都知道挑戰賽時我們就沒有被看好，那又怎麼樣，如果今天最後兄弟拋彩帶了，那也是在大家預期之內。」他強調，對猿隊來說，目標雖是總冠軍，但拿到4勝才能說自己辦到了，現在更重要的是「贏球」這件事，「還沒有拿到的話，就是戰戰兢兢。」