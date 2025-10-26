快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈先發7局失兩分吞敗。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊今天在桃園主場打出氣勢，陳晨威8局下轟出兩分砲成為致勝一擊，總冠軍賽3勝1敗擁有絕對優勢，從過去象猿爭霸戰的戰況看來，猿隊封王機會很高。

兄弟總教練平野惠一說：「接下來比賽完全不能再輸，會朝3連勝的目標邁進。」

兩隊曾在2014、15、17、19、2022年總冠軍賽交手，猿隊前4次順利封王，2014、17、19年打完前4戰都是3勝1敗，第5戰就贏得系列賽，2015年更在1勝3敗的劣勢下，3連勝逆轉戰局。

兄弟唯一在總冠軍賽扳倒猿隊是2022年，連贏4場讓猿隊毫無機會翻身，今年第6次在「台灣大賽」碰面，又陷入重大危機。

兄弟目前10座總冠軍和統一獅隊並列中職史上最多，猿隊7冠排名第3；平野惠一表示，會抱著挑戰的心態繼續努力，直到最後都不會放棄，也感謝球迷一直支持，目前戰況是有意義的存在，老天爺要球隊好好學習。

樂天桃猿 平野惠一 統一獅

相關新聞

中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊...

中職／過去3次1勝3敗落後猿隊 兄弟都在第5戰讓出王座

樂天桃猿隊今天在桃園主場打出氣勢，陳晨威8局下轟出兩分砲成為致勝一擊，總冠軍賽3勝1敗擁有絕對優勢，從過去象猿爭霸戰的戰...

中職／威能帝飆3連K收拾自己闖的禍 談再度登板笑答「希望不用」

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，已在台灣大賽收下3勝1敗聽牌優勢，洋投威能帝今天以101球完成6局僅失1分、10次...

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，威能帝以101球演出6局失1分、10次三振好投，繼2023年第5戰後，再次於總冠軍...

中職／「兄弟拋彩帶是預期」 林立關鍵美技談聽牌還是要戰戰兢兢

1：1僵持之際，8局上岳政華掃向右外野的深遠飛球，讓陳冠宇的頭都低了下來、預感大事不妙，結果林立在右外野「桃園捷運」廣告...

黑豹旗／台北商大杜承熹三振U18國手獲掌聲 穀保單局攻26分搶勝

黑豹旗青棒賽今天開打，開幕戰由台北商大與上屆冠軍穀保家商交手，穀保1局下就攻得26分，台北商大先發投手杜承熹三振U18國...

