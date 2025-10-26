中職／過去3次1勝3敗落後猿隊 兄弟都在第5戰讓出王座

樂天桃猿隊今天在桃園主場打出氣勢，陳晨威8局下轟出兩分砲成為致勝一擊，總冠軍賽3勝1敗擁有絕對優勢，從過去象猿爭霸戰的戰況看來，猿隊封王機會很高。

兄弟總教練平野惠一說：「接下來比賽完全不能再輸，會朝3連勝的目標邁進。」

兩隊曾在2014、15、17、19、2022年總冠軍賽交手，猿隊前4次順利封王，2014、17、19年打完前4戰都是3勝1敗，第5戰就贏得系列賽，2015年更在1勝3敗的劣勢下，3連勝逆轉戰局。

兄弟唯一在總冠軍賽扳倒猿隊是2022年，連贏4場讓猿隊毫無機會翻身，今年第6次在「台灣大賽」碰面，又陷入重大危機。

兄弟目前10座總冠軍和統一獅隊並列中職史上最多，猿隊7冠排名第3；平野惠一表示，會抱著挑戰的心態繼續努力，直到最後都不會放棄，也感謝球迷一直支持，目前戰況是有意義的存在，老天爺要球隊好好學習。