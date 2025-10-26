快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

中職／威能帝飆3連K收拾自己闖的禍 談再度登板笑答「希望不用」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，已在台灣大賽收下3勝1敗聽牌優勢，洋投威能帝今天以101球完成6局僅失1分、10次三振好投，季後挑戰賽上演「中1日」救援的他，這回被問到是否有機會在後續再次登板，露出可愛的笑容回答：「我希望不用」。

此役上演王牌對決，威能帝雖在前段遇到較多麻煩，但努力撐住戰線，與羅戈相互抗衡，包括1：1平手之際、6局上首位打者王政順噴出的斷棒、擊球的球都朝威能帝而去，影響威能帝傳一壘失誤釀成上壘，許基宏敲安，兄弟出現無人出局、一三壘有人嗆司，威能帝霸氣飆出三連K，化解自己造成的危機。

談到該局狀況，威能帝表示，那球因為斷棒也一起過來，沒辦法在舒服的狀態下出手，球丟出去的品質不是很好。自己闖的禍自己收拾，威能帝說：「因為我的失誤讓對手上壘，又被許基宏敲出安打，從那時開始拿出我今天最好的球路，我知道那時是對戰局重要的時刻，知道我必須為我的球隊拿出最好的表現，激出我的所有力量。」

羅戈、威能帝被視為今年聯盟最好的兩位投手，首次同場較勁就發生在台灣大賽，威能帝也說：「知道他是這個聯盟最好的投手，對兩邊打線來說，要掌握失投都不是那麼容易。」

威能帝在季後挑戰賽「中1日」後援的熱血演出，為球迷帶來極大感動，這回再被問到後續登板的可能性，威能帝相當機警，知道猿隊已經3勝聽牌，「我希望不用，但如果需要我，我還是會準備好。」

威能帝 樂天桃猿 羅戈

延伸閱讀

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

中職／沒泡成「桃園壩」 兩軍教頭認證可以比賽的狀態

中職／兄弟打線依然沒有陳俊秀 平野談攻擊困境：思考把握機會

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

相關新聞

中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊...

中職／過去3次1勝3敗落後猿隊 兄弟都在第5戰讓出王座

樂天桃猿隊今天在桃園主場打出氣勢，陳晨威8局下轟出兩分砲成為致勝一擊，總冠軍賽3勝1敗擁有絕對優勢，從過去象猿爭霸戰的戰...

中職／威能帝飆3連K收拾自己闖的禍 談再度登板笑答「希望不用」

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，已在台灣大賽收下3勝1敗聽牌優勢，洋投威能帝今天以101球完成6局僅失1分、10次...

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，威能帝以101球演出6局失1分、10次三振好投，繼2023年第5戰後，再次於總冠軍...

中職／「兄弟拋彩帶是預期」 林立關鍵美技談聽牌還是要戰戰兢兢

1：1僵持之際，8局上岳政華掃向右外野的深遠飛球，讓陳冠宇的頭都低了下來、預感大事不妙，結果林立在右外野「桃園捷運」廣告...

黑豹旗／台北商大杜承熹三振U18國手獲掌聲 穀保單局攻26分搶勝

黑豹旗青棒賽今天開打，開幕戰由台北商大與上屆冠軍穀保家商交手，穀保1局下就攻得26分，台北商大先發投手杜承熹三振U18國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。