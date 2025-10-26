中職／威能帝飆3連K收拾自己闖的禍 談再度登板笑答「希望不用」

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，已在台灣大賽收下3勝1敗聽牌優勢，洋投威能帝今天以101球完成6局僅失1分、10次三振好投，季後挑戰賽上演「中1日」救援的他，這回被問到是否有機會在後續再次登板，露出可愛的笑容回答：「我希望不用」。

此役上演王牌對決，威能帝雖在前段遇到較多麻煩，但努力撐住戰線，與羅戈相互抗衡，包括1：1平手之際、6局上首位打者王政順噴出的斷棒、擊球的球都朝威能帝而去，影響威能帝傳一壘失誤釀成上壘，許基宏敲安，兄弟出現無人出局、一三壘有人嗆司，威能帝霸氣飆出三連K，化解自己造成的危機。

談到該局狀況，威能帝表示，那球因為斷棒也一起過來，沒辦法在舒服的狀態下出手，球丟出去的品質不是很好。自己闖的禍自己收拾，威能帝說：「因為我的失誤讓對手上壘，又被許基宏敲出安打，從那時開始拿出我今天最好的球路，我知道那時是對戰局重要的時刻，知道我必須為我的球隊拿出最好的表現，激出我的所有力量。」

羅戈、威能帝被視為今年聯盟最好的兩位投手，首次同場較勁就發生在台灣大賽，威能帝也說：「知道他是這個聯盟最好的投手，對兩邊打線來說，要掌握失投都不是那麼容易。」

威能帝在季後挑戰賽「中1日」後援的熱血演出，為球迷帶來極大感動，這回再被問到後續登板的可能性，威能帝相當機警，知道猿隊已經3勝聽牌，「我希望不用，但如果需要我，我還是會準備好。」