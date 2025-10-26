快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳晨威敲出致勝兩分砲。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊陳晨威敲出致勝兩分砲。記者葉信菉／攝影

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊。猿隊贏球後，在總冠軍賽握有3勝1敗聽牌，距離隊史第8座總冠軍、球團史第1座總冠軍只差一步，最快明天將在洲際棒球場拋下酒紅彩帶。

兩隊王牌出馬，上演一場投手戰，猿隊洋投威能帝第6局以3連K霸氣化解一、三壘有人危機，以101球完成6局投球，僅被敲4安打、失1分，送出10次三振。

中職史上過去共有6人在總冠軍賽繳出6局以上失1分以內且10K以上投球，依序是1990年第1戰味全龍隊史東、1990年第5戰三商虎隊涂鴻欽、1996年第4戰統一獅隊郭建興、1997年第1戰時報鷹隊馬力安、2004年第5戰興農牛隊勇壯、2023年第5戰樂天桃猿隊威能帝，威能帝此役好投成為史上第7人次，也是唯一留下兩場的投手。

中信兄弟隊洋投羅戈。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈。記者葉信菉／攝影

兄弟先發投手羅戈的球數更省，一路投到第8局保送首位打者成晉後被換下，吳俊偉接手後連抓兩個出局數，卻被陳晨威掃出兩分砲，成為決定戰局走向的一轟，羅戈最終先發7局被敲4安打、失2分（責失1分）吞敗。

猿隊再度發揮「鐵牛棚」戰力，第7局莊昕諺、第8局陳冠宇都在平手局面讓兄弟打線三上三下，包括陳冠宇面對岳政華被打得扎實，直朝全壘打牆而去，右外野手林立撞在牆上演出美技接殺，硬生生沒收一支長打。

第9局朱承洋把關2分領先，兩出局後被代打陳俊秀、曾頌恩敲安，讓戰局又生險境，危機時刻解決宋晟睿，關住勝利大門，猿隊搶下聽牌勝。

樂天桃猿隊陳晨威敲出致勝兩分砲。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊陳晨威敲出致勝兩分砲。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿 威能帝 羅戈 台灣大賽 中信兄弟 中職 陳晨威

延伸閱讀

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中職／陳晨威「偷」到二壘打差點弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

相關新聞

中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊...

中職／過去3次1勝3敗落後猿隊 兄弟都在第5戰讓出王座

樂天桃猿隊今天在桃園主場打出氣勢，陳晨威8局下轟出兩分砲成為致勝一擊，總冠軍賽3勝1敗擁有絕對優勢，從過去象猿爭霸戰的戰...

中職／威能帝飆3連K收拾自己闖的禍 談再度登板笑答「希望不用」

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，已在台灣大賽收下3勝1敗聽牌優勢，洋投威能帝今天以101球完成6局僅失1分、10次...

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，威能帝以101球演出6局失1分、10次三振好投，繼2023年第5戰後，再次於總冠軍...

中職／「兄弟拋彩帶是預期」 林立關鍵美技談聽牌還是要戰戰兢兢

1：1僵持之際，8局上岳政華掃向右外野的深遠飛球，讓陳冠宇的頭都低了下來、預感大事不妙，結果林立在右外野「桃園捷運」廣告...

黑豹旗／台北商大杜承熹三振U18國手獲掌聲 穀保單局攻26分搶勝

黑豹旗青棒賽今天開打，開幕戰由台北商大與上屆冠軍穀保家商交手，穀保1局下就攻得26分，台北商大先發投手杜承熹三振U18國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。