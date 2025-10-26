中職／陳晨威兩分砲炙燒兄弟 桃猿3勝聽牌距球團史首冠差一步

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，1：1的投手戰，8局下由陳晨威兩分砲打破僵局，樂天桃猿隊終場以3：1擊敗中信兄弟隊。猿隊贏球後，在總冠軍賽握有3勝1敗聽牌，距離隊史第8座總冠軍、球團史第1座總冠軍只差一步，最快明天將在洲際棒球場拋下酒紅彩帶。

兩隊王牌出馬，上演一場投手戰，猿隊洋投威能帝第6局以3連K霸氣化解一、三壘有人危機，以101球完成6局投球，僅被敲4安打、失1分，送出10次三振。

中職史上過去共有6人在總冠軍賽繳出6局以上失1分以內且10K以上投球，依序是1990年第1戰味全龍隊史東、1990年第5戰三商虎隊涂鴻欽、1996年第4戰統一獅隊郭建興、1997年第1戰時報鷹隊馬力安、2004年第5戰興農牛隊勇壯、2023年第5戰樂天桃猿隊威能帝，威能帝此役好投成為史上第7人次，也是唯一留下兩場的投手。

中信兄弟隊洋投羅戈。記者葉信菉／攝影

兄弟先發投手羅戈的球數更省，一路投到第8局保送首位打者成晉後被換下，吳俊偉接手後連抓兩個出局數，卻被陳晨威掃出兩分砲，成為決定戰局走向的一轟，羅戈最終先發7局被敲4安打、失2分（責失1分）吞敗。

猿隊再度發揮「鐵牛棚」戰力，第7局莊昕諺、第8局陳冠宇都在平手局面讓兄弟打線三上三下，包括陳冠宇面對岳政華被打得扎實，直朝全壘打牆而去，右外野手林立撞在牆上演出美技接殺，硬生生沒收一支長打。

第9局朱承洋把關2分領先，兩出局後被代打陳俊秀、曾頌恩敲安，讓戰局又生險境，危機時刻解決宋晟睿，關住勝利大門，猿隊搶下聽牌勝。