中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投威能帝。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊洋投威能帝。記者葉信菉／攝影

中華職棒總冠軍賽第4戰上演王牌硬碰硬，威能帝以101球演出6局失1分、10次三振好投，繼2023年第5戰後，再次於總冠軍賽繳出6局以上僅失1分、10K以上，締造一項史上第一人紀錄。

中信兄弟隊此役推出羅戈，猿隊威能帝出馬，上演一場投手戰，猿隊3局下由宋嘉翔安打開路，成晉打出投手方向強襲球，羅戈碰了一下形成內野安打，余德龍執行犧牲觸擊，點在捕手高宇杰面前，傳三壘卻出現大暴傳，讓猿隊先開張分數，兄弟4局上就靠許基宏陽春砲追平。

1：1平手局面，兄弟6局上首位打者王政順噴出的斷棒、擊球的球都朝威能帝而去，影響威能帝的處理速度，傳一壘失誤釀成上壘，許基宏敲安，兄弟出現無人出局、一三壘有人嗆司，威能帝霸氣飆出三連K，化解自己造成的危機。

威能帝以101球完成6局投球，僅被敲4安打、失1分，送出10K，中職史上過去共有6人在總冠軍賽繳出6局以上失1分以內且10K以上投球，依序是1990年第1戰味全龍隊史東、1990年第5戰三商虎隊涂鴻欽、1996年第4戰統一獅隊郭建興、1997年第1戰時報鷹隊馬力安、2004年第5戰興農牛隊勇壯、2023年第5戰樂天桃猿隊威能帝，威能帝成為史上第7人次，也是唯一留下兩場的投手。

威能帝 樂天桃猿 中信兄弟 台灣大賽

